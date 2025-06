Israels Angriffe und die internationalen Sanktionen haben den Mullahs schwer zugesetzt. Doch das Regime ist längst nicht am Boden. Militärische und geheimdienstliche Aktionen bleiben weltweit eine Bedrohung. Angst machen muss uns aber noch etwas ganz anderes.

Diese Trümpfe hat der Iran noch in der Hand

Das iranische Regime ist geschwächt, aber keinesfalls wehrlos. Foto: keystone-sda.ch

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Sie sind zum Gespött der internationalen Diplomatie geworden: Donald Trumps (79) «Zwei-Wochen-Deadlines». Wladimir Putin (72) hat eine gekriegt – vor bald vier Wochen. Und jetzt auch der Iran. Bis am amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli will der US-Präsident entscheiden, ob er seine B2-Bomber in Richtung Iran losschickt oder nicht.

Die Welt hält den Atem an. Und der Iran bringt sich in Stellung. Nach der ersten Kriegswoche mit mindestens 657 Toten und über 2000 Verletzten im Mullah-Reich (darunter hohe Vertreter des Militärs) ist das Regime geschwächt, aber keinesfalls am Boden. Der Iran hält mehrere Trümpfe im Ärmel, die auch uns gefährlich werden könnten.