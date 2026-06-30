Gefährlich und beispiellos: Indien plant im Sommer 2026 die riskante Bergung des legendären Bergsteigers «Green Boots» vom Mount Everest. Seit fast 30 Jahren liegt die Leiche in der Todeszone auf über 8000 Metern. Endlich ist dank DNA-Test auch klar, wer er ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Indien plant Bergung von «Green Boots» am Mount Everest im Sommer

Todeszone über 8000 Meter erfordert erfahrene Sherpas für riskante Mission

ITBP sucht spezialisiertes Unternehmen für Bergung zwischen Juni und September

Janine Enderli Redaktorin News

Er ist das wohl bekannteste und bedrückendste Mahnmal am höchsten Berg der Erde: Seit fast drei Jahrzehnten liegt der Leichnam des Bergsteigers «Green Boots» in der Todeszone des Mount Everest. Für unzählige Alpinisten galt die Stelle auf der Nordroute als markante Orientierungsmarke. Nun, im Sommer 2026, planen indische Behörden die Bergung der sterblichen Überreste. Die Aktion gilt als sehr riskant. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

1 Welche Bedingungen herrschen in der Todeszone?

Das gefährliche Gebiet befindet sich auf über 8000 Metern über Meer. Der Sauerstoffmangel ist extrem. Deshalb muss die Bergung von Spezialisten durchgeführt werden. Die Indo-Tibetan Border Police (ITBP) – eine paramilitärische Einheit – sucht nun ein auf Höhenbergungen spezialisiertes Unternehmen. Erfahrene Sherpas sollen die Leiche anschliessend auf tibetischer Seite ins Tal bringen, wie «The Tribune» berichtet. Die Aktion soll zwischen Juni und September durchgeführt werden.

2 In welchem Zustand befindet sich die Leiche?

Aufgrund der Witterungsbedingungen in solchen Höhen blieb der Körper von «Green Boots» jahrzehntelang durch Schnee und Eis erhalten. Die Bekanntheit des Bergsteigers geht auf ein Unglück im Jahr 1996 zurück. Da Bergungen in Höhen von über 8000 Metern als äusserst gefährlich gelten, verblieb sein Leichnam bis heute am Berg.

3 Wer war «Green Boots»?

Um wen es sich bei «Green Boots» handelt, war sehr lange unklar und es wurde spekuliert, dass es sich entweder um den Inder Dorje Morup (†47) oder um Tsewang Paljor (†28) handeln könnte. Wie die ITBP nun bekannt gibt, konnte mittels DNA-Test festgestellt werden, dass es sich um den 47-jährigen Dorje Morup handelt. Beide Männer waren bei der Indo-Tibetischen Grenzpolizei tätig.

4 Was passierte beim Unglück 1996?

Morup, Paljor und ein dritter Mann, Tsewang Samanla, setzten am 10. Mai 1996 trotz sich verschlechternder Wetterbedingungen ihren Gipfelversuch fort. Drei weitere Mitglieder ihrer sechsköpfigen Gruppe kehrten um. Nachdem die Expedition in Gipfelnähe von einem schweren Sturm erfasst worden war, verloren die Männer ihr Leben am Berg.

5 Welche bürokratischen Hürden müssen überwunden werden?

Die Bergung ist ein internationales Grossprojekt. Bevor der Tote überhaupt bewegt werden darf, sind umfangreiche Genehmigungen der chinesischen Behörden in Tibet nötig, schreibt «The Tribune». Anschliessend müssen die sterblichen Überreste über die Grenze nach Nepal transportiert werden, von wo aus die finale Rückführung zu den Angehörigen nach Indien organisiert wird.