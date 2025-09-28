Ein Regionaljet mit 53 Insassen schoss am Samstag über die Landebahn des Roanoke-Blacksburg Regional Airports in Virginia hinaus. Ein spezielles Sicherheitssystem aus Zementblöcken verhinderte eine Katastrophe und brachte das Flugzeug zum Stillstand.

53 Passagiere und Crewmitglieder konnten die Maschine unverletzt verlassen

Daniel Macher Redaktor News

Glück im Unglück am Roanoke-Blacksburg Regional Airport im US-Bundesstaat Virginia: Ein Regionaljet mit 53 Passagieren und Crewmitgliedern ist am Samstag über die Landebahn hinausgeschossen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Wie das «Wall Street Journal» berichtet, wurde eine Katastrophe nur durch ein spezielles Sicherheitssystem verhindert. Am Ende der Piste befindet sich eine Sicherheitszone aus Zementblöcken, die den Jet effektiv zum Stillstand brachte.

Dieses System nennt sich Engineered Materials Arresting System (EMAS). Es besteht aus speziell entwickelten, leicht zerdrückbaren Beton- oder Zementblöcken. Fährt ein Flugzeug darüber, sinken die Räder ein und werden so stark abgebremst – ähnlich wie bei einer Notbremsvorrichtung für Flugzeuge.

Dank des EMAS blieb der Vorfall ohne Verletzte. Die Passagiere konnten die Maschine unverletzt verlassen. Ermittler untersuchen nun, warum der Jet nicht rechtzeitig stoppen konnte.