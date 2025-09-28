DE
FR
Abonnieren

53 Passagiere unverletzt
Zement-Zone verhindert Flugzeugdrama in Virginia

Ein Regionaljet mit 53 Insassen schoss am Samstag über die Landebahn des Roanoke-Blacksburg Regional Airports in Virginia hinaus. Ein spezielles Sicherheitssystem aus Zementblöcken verhinderte eine Katastrophe und brachte das Flugzeug zum Stillstand.
Publiziert: 11:37 Uhr
|
Aktualisiert: 11:51 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Ein Regionaljet mit 53 Insassen schoss über die Landebahn des Roanoke-Blacksburg Regional Airports in Virginia hinaus.
Foto: AP

Darum gehts

  • Regionaljet schoss über Landebahn hinaus, Katastrophe durch Sicherheitssystem verhindert
  • EMAS-System aus zerdrückbaren Betonblöcken bremste das Flugzeug effektiv ab
  • 53 Passagiere und Crewmitglieder konnten die Maschine unverletzt verlassen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Glück im Unglück am Roanoke-Blacksburg Regional Airport im US-Bundesstaat Virginia: Ein Regionaljet mit 53 Passagieren und Crewmitgliedern ist am Samstag über die Landebahn hinausgeschossen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Wie das «Wall Street Journal» berichtet, wurde eine Katastrophe nur durch ein spezielles Sicherheitssystem verhindert. Am Ende der Piste befindet sich eine Sicherheitszone aus Zementblöcken, die den Jet effektiv zum Stillstand brachte.

Dieses System nennt sich Engineered Materials Arresting System (EMAS). Es besteht aus speziell entwickelten, leicht zerdrückbaren Beton- oder Zementblöcken. Fährt ein Flugzeug darüber, sinken die Räder ein und werden so stark abgebremst – ähnlich wie bei einer Notbremsvorrichtung für Flugzeuge.

Dank des EMAS blieb der Vorfall ohne Verletzte. Die Passagiere konnten die Maschine unverletzt verlassen. Ermittler untersuchen nun, warum der Jet nicht rechtzeitig stoppen konnte.

Mehr zum Thema Flugzeug
Easyjet-Flug von Hurghada nach Basel wird zur Tortur
Mit Video
Landung in Lyon statt in Basel
Easyjet-Flug von Hurghada wird zur Tortur
Trumps Helikopter muss in Grossbritannien notlanden
Bei Staatsbesuch
Trumps Helikopter muss notlanden
Bergung von Wasserflugzeug dauerte mehrere Stunden
Mit Video
Nach Absturz mit Todesopfer
Bergung von Wasserflugzeug dauerte mehrere Stunden
Am Flughafen Nizza wäre es beinahe zur Katastrophe gekommen
Gefahr einer Kollision
Am Flughafen Nizza wäre es beinahe zur Katastrophe gekommen
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen