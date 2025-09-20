Am Freitag stürzte ein Flugzeug in den Zugersee. Dabei kam eine Frau ums Leben. Am Abend konnte das Wrack während mehrerer Stunden geborgen werden.

Zahlreiche Spezialisten beteiligt, darunter Taucher und Seepolizei. Bergung dauerte mehrere Stunden

Angela Rosser Journalistin News

Bei einer Flugveranstaltung am Freitag, 19. September 2025, ist ein Wasserflugzeug beim Hirsgarten in Cham im Zugersee abgestürzt und gesunken. Eine 60-jährige Passagierin kam dabei ums Leben.

Am Abend konnte das Flugzeug aus etwa zehn Metern Tiefe geborgen werden, wie die Kantonspolizei Zug am Samstagmorgen mitteilt. An der schwierigen Bergung waren zahlreiche Spezialisten beteiligt, darunter Taucher der Kantonspolizei Schwyz, die Zuger Seepolizei, die Stützpunktfeuerwehr Zug sowie ein privates Bauunternehmen.

Die Taucher der Kantonspolizei Schwyz begannen gegen 18 Uhr am Freitagabend damit, mehrere Seile an dem gesunkenen Flugzeug anzubringen. Anschliessend wurde das Wrack mit einem Bagger von einer schwimmenden Plattform aus angehoben, ans Ufer gebracht und nach der Spurensicherung abtransportiert.

Die Vorbereitungen und die Bergung dauerten mehrere Stunden an und verliefen ohne Zwischenfälle, wie die Polizei schreibt.

Die Flugveranstaltung wurde nach dem Unfall abgebrochen. Die Unfallursache wird von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, der Bundesanwaltschaft und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht.