Ein Kleinflugzeug ist in den Zugersee gestürzt. Das berichtet die «Zuger Zeitung». Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

1/4 Ein Kleinflugzeug ist in den Zugersee gestürzt. Foto: Leserreporter

Im Zugersee vor Cham ist es zu einem Absturz eines Kleinflugzeugs gekommen. Das berichtete die «Zuger Zeitung» zuerst. Ein Video, das der Zeitung vorliegt, zeigt, wie das Flugzeug auf der Wasseroberfläche aufschlägt. Zuvor flog es nur wenige Meter über dem Wasser eine Rechtskurve.

Daniel Stadelmann, Mediensprecher bei der Zuger Polizei, bestätigte auf Nachfrage von Blick den Absturz. Einsatzkräfte der Rettung, Polizei und Feuerwehr sowie die Rega sind vor Ort. Angaben zu Verletzten konnte Stadelmann zunächst nicht machen.

Diesen Freitag und Samstag findet in Cham ein Wasserflugzeug-Event statt, die Wasserflugtage der Seaplane Pilots Association Switzerland. Dabei kreisen Flugzeuge über dem Ennetsee und Zug.

+++ Update folgt +++

