Am Flughafen Nizza wurde ein Zusammenstoss zweier Flugzeuge knapp verhindert. Eine landende Nouvelair-Maschine verfehlte nur knapp ein Easyjet-Flugzeug auf der Landebahn. Die französische Flugsicherheitsbehörde BEA untersucht den Vorfall.

Am Flughafen Nizza wäre es am Sonntagabend fast zu einer Katastrophe gekommen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Beinahe-Kollision zweier Flugzeuge am Flughafen Nizza knapp verhindert

Französische Flugsicherheitsbehörde BEA untersucht den ernsten Vorfall

Experten werten Flugschreiber aus und befragen Besatzungen und Fluglotsen

Am Flughafen der südfranzösischen Stadt Nizza ist ein Zusammenstoss zweier Maschinen nach Behördenangaben nur «knapp» verhindert worden. Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Nouvelair war nach Angaben der französischen Flugsicherheitsbehörde BEA am Sonntagabend um kurz vor Mitternacht gerade bei der Landung, als es nur knapp an einem Flugzeug der Fluglinie Easyjet vorbeigeschrammt sei, das sich bereits auf der Landebahn befand.

Das landende Flugzeug sei daraufhin erneut durchgestartet, erklärte die Flugsicherheitsbehörde am Montag. Die Behörde sprach von einem «ernsten Vorfall». Experten der BEA seien nach Nizza entsandt worden, um den Zwischenfall zu untersuchen. Dazu sollten die Flugschreiber beider Maschinen ausgewertet sowie die Besatzungen und die Fluglotsen befragt werden, hiess es.

Immer wieder machen Beinahe-Kollisionen Schlagzeilen. Zuletzt kam ein Passagierflugzeug der Spirit Airlines der Air Force One des US-Präsidenten Donald Trump (79) gefährlich nahe. Die Maschine des Billigfliegers wurde umgehend angewiesen, seinen Kurs zu ändern, wodurch eine Katastrophe verhindert werden konnte.