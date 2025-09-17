Passagierflugzeug kommt Air Force One gefährlich nahe

Auf dem Weg nach Grossbritannien erlebte Donald Trumps Air Force One offenbar einen Schreckmoment. Ein Passagierflugzeug der Spirit Airlines näherte sich der Präsidentenmaschine auf wenige Meilen und wurde umgehend angewiesen, seinen Kurs zu ändern.

Als Trump auf dem Weg nach Grossbritannien ist

1/2 Das rechte Flugzeug änderte zu spät seinen Kurs. Es kam der Air Force One gefährlich nahe. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Passagierflugzeug ist der Air Force One des US-Präsidenten Donald Trump (79) auf dem Weg nach Grossbritannien offenbar gefährlich nahegekommen. Dies berichten verschiedene Medien. Bei dem Flugzeug soll es sich um einen Jet der «Spirit Airlines» gehandelt haben.

Die riesige Boeing 747 des Präsidenten befand sich gerade über New York, als der Spirit-Jet sich der Präsidentenmaschine auf wenige Meilen näherte. Die Fluglotsen wiesen die Piloten des Passagierflugzeugs umgehend an, ihren Kurs zu ändern. Ein Ausschnitt des angeblichen Funkverkehrs kursiert derzeit auf X.

Frustrierter Fluglotse: «Legen Sie das iPad weg!»

Auf der Aufnahme ist zu hören, wie die Fluglotsen die Crew der Spirit Airlines mehrfach mit Nachdruck anwies, abzudrehen. Nach den ersten Aufforderungen reagierte niemand. Die Stimme des Mitarbeiters am Funk wird daraufhin lauter. «Bitte machen Sie es – jetzt sofort!»

Nach mehreren Minuten reagierten die Piloten schliesslich und die Gefahr war gebannt. Der Fluglotse wies die Crew noch darauf hin, künftig aufzupassen. «Passen Sie auf und legen Sie das iPad weg!»

+++Update folgt+++