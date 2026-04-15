Nun kritisiert auch Vance den Papst

Von Guido Felder, Auslandredaktor

Nach Trump poltert nun auch Vize J. D. Vance gegen Papst Leo XIV. Konkret stört ihn die Kritik aus Rom am Kriegsgeschehen. Der Papst hatte erklärt, dass Jünger Christi niemals auf der Seite derer stünden, «die einst das Schwert schwangen und heute Bomben abwerfen».

Vance hält dagegen: Es gebe sehr wohl Situationen, in denen militärisches Handeln gerechtfertigt sei – etwa bei der Befreiung Europas im Zweiten Weltkrieg oder der Rettung von Holocaust-Überlebenden. Das sagte er in einem Interview mit Turning Point USA in Georgia. Vance gab sich «frustriert» darüber, dass katholische Geistliche die US-Politik kritisierten.

Vance sagte aber auch, dass er es möge, wenn es Meinungsverschiedenheiten gebe. «Ich finde es gut, wenn der Papst sich zu Fragen der Einwanderung äussert, ich finde es gut, wenn der Papst über Abtreibung spricht, ich finde es gut, wenn der Papst über Krieg und Frieden spricht, weil ich denke, dass dies zumindest zu einem Gespräch anregt.»

Zuvor hatte sich Trump mit dem Papst angelegt. «Er liegt falsch», sagte er über die Friedenspredigt von Ostern. Wegen des Disputs zwischen den beiden Amerikanern hat nun auch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni mit Trump gebrochen.

Lies hier den Artikel von meinem Kollegen Daniel Macher. Er schreibt, wie sich der Papst und Trump in die Haare gerieten.