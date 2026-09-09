Ein ukrainischer Drohnenangriff in der russischen Region Krasnodar forderte vier Todesopfer und 29 Verletzte. Ziel war die Stadt Noworossijsk. Die Darstellungen beider Kriegsparteien unterscheiden sich allerdings deutlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in der russischen Region. Krasnodar in der Nacht zu Mittwoch

Gouverneur: Schäden an Häusern, Kirche, Kindergarten – auch ein Kind tot

29 Verletzte gemeldet, drei in kritischem Zustand, laut russischen Behörden

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht zu Mittwoch sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Krasnodar vier Menschen ums Leben gekommen. Der Hauptangriff habe der Stadt Noworossijsk gegolten, schrieb der Gouverneur der Region, Veniamin Kondratiew (56), auf Telegram. Unter den Todesopfern sei auch ein Kind.

29 weitere Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, ergänzte Kondratiew. «Der Feind» habe ausschliesslich zivile Objekte angegriffen, behauptete der Gouverneur weiter. Schäden seien an drei Einfamilienhäusern und fünf Mehrfamilienhäusern festgestellt worden. Auch eine orthodoxe Kirche und ein Kindergarten seien beschädigt worden.

Ukrainische Drohnentruppe schlägt in der Region Krasnodar zu

Zudem sollen Trümmerteile einer Drohne in der Stadt Anapa drei Privathäuser und einen Kindergarten getroffen haben. Verletzte habe es dort keine gegeben, so Kondratiew.

Robert «Magyar» Browdi (51), Kommandant der ukrainischen Drohnentruppe, meldete auf Telegram einen Drohnenangriff in Noworossijsk auf eine Reihe von Militärschiffen – «darunter auch Raketenträger». In Anapa seien zudem ein Kampfjet, ein Kampfhelikopter und zwei Radarsysteme zerstört worden. Von Angriffen auf zivile Objekte schrieb er nichts.