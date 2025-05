18 Soldaten suspendiert Sie feuern am überfüllten Strand Platzpatronen in die Luft

Auf Crab Island in Florida erleben die Badegäste einen beunruhigenden Zwischenfall. 18 Soldaten in Uniform mit Ranger-Abzeichen feuern am überfüllten Strand plötzlich Platzpatronen in die Luft.

Publiziert: vor 12 Minuten