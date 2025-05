Bahnübergang muss wegen Leichtsinn geschlossen werden Jugendliche legen sich für Foto auf Gleis

Mit leichtsinnigem Verhalten bringen sich Jugendliche am Bahnübergang in Winthorpe immer wieder in gefährliche Situationen. Mehr als zehn Zwischenfälle ereigneten sich in kurzer Zeit. Winthorpe ist ein Dorf in Nottinghamshire im Osten Englands.

