Irre Szenen bei Diplomfeier US-Student von Polizistin auf Bühne verfolgt

Diese Diplomfeier wird Jean Paul Al Arab nicht mehr so schnell vergessen. Die Universität in Buffalo erlaubte ihm, gemeinsam mit seinem Sohn auf die Bühne zu gehen. Kurz vorher änderte die Schule jedoch wieder ihre Meinung. was Al Arab nicht interessierte.

Publiziert: vor 25 Minuten