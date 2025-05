Schock für Passagiere Abdeckung von Triebwerk löst sich während Flug

Ein Flugzeug der Mandarin Airline musste am 16. Mai notlanden. Die Verkleidung des Triebwerks löst sich und flattert gefährlich in der Luft. Die Crew setzt sofort zur Notlandung an.

Publiziert: 12:11 Uhr | Aktualisiert: vor 36 Minuten