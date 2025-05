Gefährliche Güter an Bord Containerschiff kentert vor der indischen Küste

Vor der Südwestküste Indiens, in der Nähe von Kerala, ist am Sonntag ein Containerschiff gekentert. Am Bord befanden sich 640 Container, darunter 13 mit dem Gefahrgut Calciumcarbid.

Publiziert: 10:37 Uhr