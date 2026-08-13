Eine 30 Meter lange Yacht sank am Dienstag vor Sardinien. Zuvor war ein Brand an Bord ausgebrochen. Alle 14 Passagiere konnten gerettet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 30-Meter-Yacht sank bei Porto Cervo, Motorschaden verursachte Brand

Wert der Yacht: 9 Millionen CHF, kürzlich ausgeliefert

Rettung: 14 Passagiere evakuiert, keine Verletzten gemeldet

Janine Enderli Redaktorin News

Die 30-Meter-Yacht «Angiola II» sank am Dienstag vor der Küste von Porto Cervo in Sardinien. Grund für das Unglück soll ein Motorschaden sein, wie italienische Medien berichten. Der Defekt soll einen Brand an Bord verursacht haben. Glücklicherweise wurde keiner der 14 Passagiere verletzt.

Der Wert der Yacht wird auf 9 Millionen Franken geschätzt. Sie wurde erst wenige Tage vor dem Unfall an seinen Besitzer, einen italienischen Geschäftsmann, ausgeliefert.

Insassen auf umliegende Schiffe evakuiert

Nun liegt die Yacht vom Typ Amer F100 in etwa sieben Meter Tiefe in den Gewässern zwischen der Isla de la Cappuccini und Capo Ferro an der Costa Smeralda.

Zum Zeitpunkt des Brandes und des anschliessenden Untergangs wurden alle Insassen auf andere, in der Nähe fahrende Schiffe gebracht.

Nun wird der Schiffsrumpf überwacht, bis ein Spezialschlepper eintrifft, um die Yacht an Land zu bringen.