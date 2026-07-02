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Yacht strandet auf Mallorca und muss abgeschleppt werden
Schaulustige zücken Handys
Luxus-Yacht strandet auf Mallorca
Panne am Strand von Magaluf auf Mallorca: Eine Luxus-Yacht strandet und muss zwei Stunden später abgeschleppt werden. Verletzt wird zum Glück niemand.
Publiziert: vor 15 Minuten
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