DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Sardinien: Yacht Bluegame BG54 fängt Feuer
Drama vor Küste Sardiniens
2-Millionen-Yacht brennt lichterloh
Eine «Bluegame BG54» ist im Nordosten Sardiniens unterwegs, als sie Feuer fängt. Zu diesem Zeitpunkt sind zwei Erwachsene und ein Junge (11) an Bord.
Publiziert: vor 49 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Ausland
1:08
Wegen heftigen Unwetter
Hunderte giftige Schlangen entkommen
1:35
Aus Eifersucht wird Gewalt
Er schlägt die Falsche und wird verprügelt
1:14
Retter versuchen alles
Besitzer lassen Hund im heissen Auto
1:08
Beliebtes Reiseziel überflutet
Strassen verwandeln sich in reissende Flüsse
0:50
An Festival in Neapel
Konzertbühne stürzt wegen Unwetter ein
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen