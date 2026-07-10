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Drama vor Küste Sardiniens
2-Millionen-Yacht brennt lichterloh

Eine «Bluegame BG54» ist im Nordosten Sardiniens unterwegs, als sie Feuer fängt. Zu diesem Zeitpunkt sind zwei Erwachsene und ein Junge (11) an Bord.
Publiziert: vor 49 Minuten
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