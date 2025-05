Zürcher sind die zweitglücklichsten Städter der Welt

Zürich international an der Spitze – Basel, Bern, Luzern abgehängt

Darum gehts Zürich ist laut «Happy City Index» die zweitglücklichste Stadt der Welt

Kopenhagen führt die Liste an

Im Schweizer Vergleich liegt Zürich mit 993 Punkten vor Genf und Basel

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wo sind die Menschen am glücklichsten? Eine Frage, die wohl kaum abschliessend beantwortet werden kann. Entsprechende Ranglisten sind darum immer schwierig einzuordnen. Trotzdem liefern sie gewisse Anhaltspunkte – auch wenn es um den inländischen Vergleich geht. Das tut auch der «Happy City Index 2025», herausgegeben vom britischen Institut für Lebensqualität: Er zeigt, wo auf der Welt das städtische Leben am zufriedensten macht.

Und da wird deutlich: Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher haben in ihrer Heimat ziemlich gute Voraussetzungen. Die Limmatstadt liegt im internationalen Vergleich hinter der dänischen Hauptstadt Kopenhagen an zweiter Stelle. Dahinter folgen der asiatische Stadtstaat Singapur und Aarhus, die ebenfalls in Dänemark liegt.

Die glücklichsten Städte der Welt

Rang Stadt Land Punkte 1 Kopenhagen Dänemark 1039 2 Zürich Schweiz 993 3 Singapur Singapur 979 4 Aarhus Dänemark 958 5 Antwerpen Belgien 956 6 Seoul Südkorea 942 7 Stockholm Schweden 941 8 Taipeh Taiwan 936 9 München Deutschland 931 10 Rotterdam Niederlande 920

Im schweizweiten Vergleich steht Zürich klar an der Spitze. Genf folgt auf Platz 20, Basel auf Platz 47. Nur in der ÖV-Kategorie schafft es Genf, besser als Zürich abzuschneiden. Die Berner, Lausanner und Luzerner Bevölkerung hat es ebenfalls ins Ranking geschafft – sie liegen aber deutlich weiter hinten.

Die glücklichsten Städte der Schweiz

Rang Stadt Punkte 2 Zürich 993 20 Genf 883 47 Basel 806 58 Bern 778 86 Lausanne 735 122 Luzern 683

Die Kriterien

In den «Happy City Index 2025» fliessen insgesamt sechs Kategorien ein. Entscheidend sind dabei soziale und wirtschaftliche Faktoren, die Qualität der Stadtverwaltung, die Umwelt, die Mobilität und die Lebensbedingungen.

Spannend: Bei den wirtschaftlichen Kriterien schneiden die Schweizer Städte im globalen Vergleich allgemein stark ab. Zürich liegt auf Rang 3, und auch Genf (Platz 6) und Basel (Platz 8) schaffen es in die Top 10.

Generell scheint die Schweiz ein Ort zu sein, wo ein Grossteil der Menschen glücklich ist. Im diesjährigen «World Happiness Report» belegt unser Land den 13. Platz. Die nordischen Nationen sind da allen einen Schritt voraus. In Finnland sind die Menschen am zufriedensten – gefolgt von Dänemark, Island, Schweden und den Niederlanden auf Platz 5. Am Schluss des Rankings stehen die Länder Libanon, Sierra Leone und Afghanistan.