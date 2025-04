Die deutsche Kosmetikfirma Catrice kürt in einem neuen Ranking die glamourösesten Euro-Metropolen. Unter Europas Glamour-Elite ist auch Zürich zu finden – weit vorne. Dank Luxus-Shopping, Beauty-Angeboten und einem ausgeprägten Sinn für «Zen».

Darum gehts Zürich landet im Ranking zwar hinter London, aber vor Mode-Metropolen wie Paris und Mailand

Die Limmatstadt punktet mit einer hohen Dichte an Luxus-Boutiquen, Schönheitssalons und Spas

Zürich bietet jährlich rund 280 Mode- und Beauty-Events, darunter die Mode Suisse und das Zurich Film Festival Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Luxus heisst heute nicht mehr nur teure Designertaschen und schnelle Sportwagen. «Selfcare», eine bewusste Ernährung und ein achtsamer Lebensstil werden zu neuen Statussymbolen. In Hochleistungsgesellschaften muss man es sich leisten können, Zeit für sich selbst zu nehmen. Und genau hier glänzt eine Schweizer Stadt ganz besonders mit ihrem Angebot. Laut einer eigenen Erhebung des deutschen Beautykonzerns Catrice landet Zürich auf dem zweiten Platz der «glamourösesten Städte Europas» – noch vor Mode-Metropolen wie Paris oder Mailand.

Wie misst man den Glamourfaktor einer Stadt? Gemäss Studie «anhand wichtiger Parameter wie der Anzahl Shopping-Angebote, Schönheitssalons, Mode- und Beauty-Events oder den Online-Suchanfragen für Yoga- und Pilates-Studios». Demnach schneidet Zürich besonders gut in Sachen Shopping ab. Die Beautyfirma rechnet hoch, dass die Stadt auf 158 hochwertige Einkaufsmöglichkeiten – sprich Luxus-Boutiquen oder Designer-Stores – pro 100'000 Einwohner kommt. Das Paradebeispiel für Zürichs luxuriöse Shoppingmöglichkeiten sei die edle Bahnhofstrasse, die zu den teuersten Einkaufsmeilen der Welt gehört.

«Zürcher haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Zen»

Das Aussehen scheint für Zürcherinnen und Zürcher eine besonders grosse Rolle zu spielen: Auf der Online-Buchungsplattform Treatwell sind 549 Schönheitssalons und 160 Spa-Einrichtungen gelistet. Laut Studienautoren zeigt das: Zürcherinnen und Zürcher haben ein besonders ausgeprägtes Bedürfnis nach «Zen». Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass wahre Schönheit bekanntlich von innen kommt.

Dafür sprechen auch die rund 13'000 jährlichen Suchanfragen auf Google nach Yoga- und Pilates-Studios. Im Vergleich zu anderen Städten wie London – wo jährlich fast dreissig Mal mehr solche Anfragen eingehen – ist das allerdings wenig. In Sachen Bewegung hat die Limmatstadt also noch Luft nach oben.

Zu den 280 jährlichen Mode- und Beauty-Events zählen unter anderem die Mode Suisse zur Förderung Schweizer Designerinnen und Designer oder das Zurich Film Festival, bei dem regelmässig internationale Stars auf dem grünen Teppich erscheinen.

Die Schönheits- und Glamourstadt schlechthin ist laut Studie London. Die britische Hauptstadt kann mit einer noch höheren Dichte an Schönheitssalons und Spa-Anlagen auffahren. Istanbul in der Türkei und Stockholm in Schweden belegen die letzten Plätze im Catrice-Ranking. Dort gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich weniger Schönheitssalons, Spas und Shoppingmöglichkeiten.