Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Ein Royal auf Abwegen: Prinzessin Madeleine von Schweden (42) lancierte vor einer Woche auf der Düsseldorfer Beautymesse im internationalen Blitzlichtgewitter ihre Karriere als Geschäftsfrau. «Ich will nicht von meinem Mann abhängig sein», sagt Madeleine Bernadotte – wie sie als Privatperson heisst – danach mit einem Augenzwinkern im Gespräch mit Blick. Ihr erstes Geld will sie mit einer eigenen Beautymarke in Zusammenarbeit mit Weleda verdienen.

Blick: Frau Bernadotte, füllt Sie das Leben als Prinzessin nicht mehr aus, dass Sie jetzt ins Beauty-Geschäft einsteigen?

Madeleine Bernadotte: Vor ein paar Jahren beschloss mein Vater, dass mein Bruder und ich weniger königliche Pflichten übernehmen sollten. Das gab mir die Freiheit, neue Möglichkeiten zu erkunden – so wie die Zusammenarbeit mit Weleda.