Vier Schweizer Ortschaften sind bei internationalen Angestellten sehr beliebt. Sie stehen im Ranking aus 450 globalen Städten in den ersten zehn. Der grösste Absteiger kommt aus Deutschland.

Expats lieben uns – von 450 weltweit stehen vier in den Top Ten

Auf einen Blick Zürich bietet weltweit höchste Lebensqualität für Expats laut neuer Auswertung

Schweizer Städte dominieren Top 10, europäische Städte führen Top 50 an

Der durchschnittliche Preis für ein Café crème liegt in der Schweiz bei 4.58 Franken. Im Kanton Zug ist er mit 4.84 Franken am teuersten. Im Städtevergleich ist Zürich wenig überraschend an der Spitze – 4.86 kostet der Kaffee da. Die Gegenüberstellung zeigt damit: Wo viele Expats leben, ist der Kafi besonders teuer.

Für die internationalen Arbeitnehmer ist der Kaffeepreis in der Schweiz aber sowieso zweitrangig. Denn ihnen gefällt es in Zürich trotzdem ganz gut. Die Limmatstadt bietet laut einer neuen Auswertung nämlich die weltweit höchste Lebensqualität für Expats. Drei weitere Schweizer Städte stehen ebenfalls in den Top Ten.

Genf, Basel und Bern ganz vorne

Das amerikanische Beratungsunternehmen Mercer führt die Auswertung durch. Dabei untersuchen sie die Lebensbedingungen in 450 Städten weltweit. Ausschlaggebend sind 39 Faktoren in Kategorien wie dem politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umfeld, der Schulen und Bildung, der öffentlichen Dienstleistungen, dem Verkehr und Wohnen.

Zürich rangiert im Vergleich an der Spitze. Die öffentliche Infrastruktur, die niedrige Kriminalitätsrate sowie die lebendige Kulturszene und das Nachhaltigskeitsengagement heben die Stadt hervor. Zusammen mit dem Ziel, die Flughafenanbindung noch stärker auszubauen, ist Zürich ein idealer Standort für internationale Angestellte. Dahinter folgt der letztjährige Sieger Wien.

Rang Stadt Letztjährige Rangierung 1 Zürich 2 2 Wien 1 3 Genf 5 4 Kopenhagen 4 5 Auckland 3 6 Amsterdam 14 7 Frankfurt 6 7 Vancouver 8 9 Bern 13 10 Basel 14

Die weiteren Schweizer Städte schneiden ebenfalls sehr gut ab. Genf folgt der österreichischen Hauptstadt auf dem dritten Platz, Bern und Basel runden die ersten 10 ab. Die Top 50 werden von europäischen Städten dominiert. Daneben befinden sich Metropolen aus Neuseeland, Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und Singapur.

Die grössten Auf- und Absteiger

In diesem Jahr konnten sich unter anderem die nordischen Städte stark verbessern. Amsterdam (Rang 6), Stockholm (Rang 18) und Helsinki (Rang 26) machen alle acht Plätze gut. Der grösste Aufsteiger ist aber Los Angeles – die Filmmetropole verbesserte sich um 26 Plätze auf Rang 44.

Daneben schneiden unter anderem zwei deutsche Städte etwas schlechter ab. Düsseldorf fällt von Rang 10 auf 16 zurück, Stuttgart verliert sogar 20 Plätze und ist neu 46.