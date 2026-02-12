Der Discounter Lidl erhöht die Lohnsumme für das Jahr 2026 um 1,5 Prozent. Ungelernte Mitarbeitende erhalten neu 4650 Franken, was leicht mehr ist als Aldi zahlt. Andere grosse Detailhändler hinken noch hinterher.

Darum gehts Lidl erhöht Mindestlohn in der Schweiz auf 4650 Franken brutto

Lidl verzichtet auf Koordinationsabzug, Teilzeitangestellte profitieren besonders

Migros zahlt seit 2022 nur 4200 Franken Mindestlohn monatlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Schlappe 3 Franken pro Monat! So knapp liegen die Discounter Aldi und Lidl beim Mindestlohn nun auseinander (auf Basis 41 Wochenstunden). Mindestens 4650 Franken Bruttolohn für alle Angestellten in der Schweiz – 50 Franken pro Monat mehr als im Vorjahr. Mal 13 und im Vollzeitpensum. Das verspricht Lidl mit Sitz in Weinfelden TG in einer aktuellen Mitteilung. Darin rühmt sich der Discounter mit dem «höchsten GAV-abgesicherten Mindestlohn im Schweizer Detailhandel».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lidl versichert: «Von der Lohnerhöhung profitiert die grosse Mehrheit der Belegschaft». Insgesamt beschäftigt der Discounter 5000 Angestellte in der Schweiz. Kader sollen individuell vom Anstieg der Lohnsumme um 1,5 Prozent profitieren. Allerdings: Stehen bei den Discounter nicht nur Teilzeitangestellte auf der Lohnliste? Rund die Hälfte aller Angestellten arbeitet gemäss Angaben von Lidl in einem Pensum von 80 bis 100 Prozent. Gut 40 Prozent in einem «eigentlichen» Teilzeitpensum von 40 bis 70 Prozent. Ohne Teilzeitarbeit läuft im Detailhandel nichts, betonen die Unternehmen, es sei ein Bedürfnis der Angestellten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kein Koordinationsabzug, Lob der Gewerkschaft

Interessant auch: Als einziger Detailhändler verzichtet Lidl weiterhin komplett auf den Koordinationsabzug in der Pensionskasse. Lidl versichert seine Mitarbeitenden ab dem ersten verdienten Franken in der zweiten Säule (BVG), loben Sozialpartner wie die Gewerkschaft Syna und der Kaufmännische Verband. Dass heisst: Insbesondere Teilzeitangestellte profitieren, da der gesamte Lohn ohne Abzüge für die Pensionskasse angerechnet wird.

Die Mitbewerber Denner, Migros und Coop hinken bezüglich Mindestlohn hinter den beiden, ursprünglich deutschen Discountern, her. Beispielsweise beträgt der Mindestlohn für Mitarbeitende der Migros seit 2022 monatlich 4200 Franken. Die beiden Grossverteiler haben schon bei früheren Lohnvergleichen immer wieder betont: Nicht nur der Mindestlohn zähle, sondern auch Sozialleistungen, Erfolgsbeteiligungen, Sonderkonditionen und weitere Mitarbeitervorteile. Der Wettlauf um den höchsten Mindestlohn dürfte weitergehen, denn Personal bleibt gefragt und wird für die angekündigten Filialexpansionen dringend benötigt.