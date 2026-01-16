Die Migros-Gruppe macht 31,9 Milliarden Franken Umsatz im letzten Jahr. Mit dem Resultat bleibt der orange Riese aber hinter der Rivalin Coop aus Basel zurück.

Darum gehts Migros erzielte 2025 einen Gruppen-Umsatz von 31,9 Milliarden Franken

Non-Food-Retail mit Galaxus steigerte Umsatz um 13,6 Prozent auf 3,5 Milliarden

140 neue Filialen und 350 Modernisierungen geplant

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Kein Umsatzrekord wie bei Coop, dennoch wächst auch die Migros-Gruppe: Die Nummer 2 im Schweizer Detailhandel hat 2025 – gemessen am Gesamtumsatz – 31,9 Milliarden Franken Umsatz erzielt. Währungsbereinigt und ohne die Anteile der veräusserten Unternehmen waren es 29,4 Milliarden Franken. Das entspricht einem Wachstum von 1,1 Prozent.

Das sei bemerkenswert, weil man 500 Millionen Franken in Preissenkungen gesteckt habe für die Kundschaft im Supermarkt-Kerngeschäft, so die Migros.

Der Umsatz der Migros-Supermärkte inklusive der Onlineplattform Migros.ch ging um 0,5 Prozent auf 12,7 Milliarden Franken zurück. Zum Vergleich: Die Coop-Supermärkte inklusive Onlineshop Coop.ch erhöhten den Umsatz um 2,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken. «Erwartungsgemäss beeinflussten die Tiefpreis-Offensive im Supermarkt und die temporären Schliessungen von Filialen während der Renovationen den Umsatz negativ», erklärt die Migros.

Ob es auch am Ausbau der Tiefpreislinie liegt? Mit 3,8 Milliarden Franken stagnierte der Umsatz der Discounttochter Denner.

Zur Erinnerung: Im Jubiläumsjahr 2025 hat die Migros die Preise von 3500 Produkten gesenkt, dies bei einem durchschnittlichen Supermarktsortiment von 35'000 Produkten. Mittlerweile seien mehr als 1000 Artikel des täglichen Bedarfs auf Discountniveau erhältlich.

Galaxus gilt als Wachstumstreiber

Kundinnen und Kunden sorgten im Geschäftsfeld Non-Food-Retail mit Wachstumstreiber Digitec-Galaxus für ein kräftiges Wachstum von 13,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken. Gesundheitsdienstleistungen um die Medbase-Gruppe wuchsen um 4,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken.

Sowohl Migros als auch Coop haben ihre Gewinnzahlen noch nicht veröffentlicht. Die braucht es aber, um die Arbeit der Detailhändler im letzten Jahr auch richtig einschätzen zu können.

Und was plant die Migros im laufenden Jahr? Es werde wieder «spürbare Preissenkungen» geben, heisst es. «So werden wir die Anzahl Tiefpreisartikel noch mal erhöhen», hat die Migros im Blick kürzlich angekündiget, ohne eine genaue Zahl zu nennen. CEO Mario Irminger (60): «Auch 2026 bleibt der Preis zentral, da viele Haushalte auf ihr Budget schauen müssen».

Zudem sollen in den nächsten Jahren 140 neue Filialen eröffnet und 350 bestehende modernisiert werden. Dafür gab die Migros im letzten Jahr den Startschuss für ein zwei Milliarden Franken schweres Investitionspaket.