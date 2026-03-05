Die Schweizer Kultschuh-Hersteller Künzli zieht nach über 90 Jahren in Windisch AG nach Brugg AG um. Ab Mitte März bietet der neue Hauptsitz auf 600 Quadratmetern Büros, Lager und einen Laden. CEO und Inhaber Roberto Martullo will aber noch weiter wachsen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roberto Martullo rettet 2024 die Schweizer Schuhmarke Künzli aus Windisch

Neuer Hauptsitz auf 600 Quadratmetern eröffnet Mitte März in Brugg

Künzli wurde 1927 gegründet und beschäftigte zuletzt elf Mitarbeitende War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Roberto Martullo (64) hat die traditionsreiche Schweizer Schuhmarke Künzli aus Windisch AG vor dem Aus gerettet. Ende 2024 hat der Unternehmer und Ehemann von Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher (56) die angeschlagene Firma gekauft. Im letzten Moment. Denn es alles deutete auf ein endgültiges Aus der 1927 gegründeten Schuhfirma mit den fünf Streifen hin. Die Kündigungen für die elf Angestellten waren bereits gesprochen.

Seither ist viel passiert. Martullo wirbelt, hat Freude gefunden am neuen Betätigungsfeld. Er hat neue Modelle entwickelt, die in Portugal produziert werden. Und in Zürich, nur einen Steinwurf von der Bahnhofstrasse entfernt, einen Flagship-Store eröffnet. «Der Store ist an einer gut frequentierten Lage, an dem viele Touristen, aber auch Einheimische vorbeikommen», sagte er zu Blick. Und gibt sich zuversichtlich: «Die neuen Sneaker kommen gut an – gerade jetzt, wo Swissness wegen der ganzen Zölle wieder gefragt ist.» Ende 2025 hat Martullo in der Luzerner Altstadt den zweiten Laden eröffnet.

600 Quadratmeter Fläche

Jetzt macht er mit Künzli den nächsten Schritt. Martullo verlässt die alte Fabrik in Windisch, wo der Schuhhersteller über 90 Jahre heimisch war. Und bezieht Mitte März in Brugg AG einen neuen Hauptsitz, wie die «Aargauer Zeitung» zuerst berichtet hat. Auf 600 Quadratmetern Fläche gibt es Büros, ein Nähatelier, Lager, eine Reparaturwerkstatt und einen Laden.

«Künzli hat in dieser Region seine Wurzeln. Wir gehören einfach hierhin, und wir wollen das auch in Zukunft spürbar machen», sagt Martullo. Auch nach dem dritten Laden will Martullo weiter wachsen. «Weitere Store-Eröffnungen sind geplant», sagt er. Wo weitere Läden entstehen sollen, will Martullo aber nicht verraten.

1927 gegründet

Künzli hat eine fast 100 Jahre alte Geschichte. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1927 von Werner Künzli. 1955 übernahm sein Sohn Kurt Künzli das Geschäft und entwickelte das Unternehmen zu einem beliebten Schweizer Sportschuhhersteller. Heute umfasst das Sortiment Lifestyle- und Orthopädieschuhe sowie

hochwertige Lederwaren.