Magdalena Martullo-Blocher hat an der grössten Sneaker-Messe Europas am Stand von Künzli einen grossen Auftritt. Sie preist in einem Video die Vorzüge der neuen Schuhmarke ihres Mannes an – auf Englisch. Das Video geht in den sozialen Medien gerade so richtig ab.

Sneakerfans aus aller Welt haben sich am Wochenende in Zürich getroffen: Tausende Besucherinnen und Besucher strömten an die Sneakerness 2025, die grösste Turnschuhmesse Europas. Mittendrin ein Stand des kultigen Schweizer Schuhherstellers Künzli von Roberto Martullo-Blocher (63). Er hat Künzli gerettet. Nun verleiht er der etwas angestaubten Marke neuen Schwung. Mit neuen Produkten, einem Flagship-Store an bester Lage beim Zürcher Paradeplatz – und einem Auftritt an der angesagtesten Sneaker-Messe.

Magdalena Martullo-Blocher (55) liess es sich nicht nehmen, ihren Mann am Wochenende zu unterstützen. Mehr noch: Die Chefin der Ems-Chemie und SVP-Nationalrätin ist gleich als «Schuhverkäuferin» eingesprungen. In den sozialen Medien macht ein Video die Runde, in dem sie mit dem Berner Influencer Ericaner über die Vorzüge von Künzli-Schuhen schwärmt – in ihrem legendären Englisch, für das sie seit ihren «Seven thinking steps» und dem Ausruf «You dreamer!» bekannt ist.

Ericaner, der als Social-Media-Manager für die Sneaker-Messe arbeitet, scheint nicht zu wissen, wer da neben ihm auf dem Sofa sitzt. «Wie heisst Du?», fragt er. «Magdalena Martullo», antwortet sie. Sie hält zwei Schuhe in der Hand – ein Modell für Männer, eins für Frauen – und legt auf Englisch los: «Künzli ist ein typisches Schweizer Traditionsunternehmen mit modernem Flair. Mit hoher Qualität und speziellen Modellen.» Dann schliesst sie kurz und bündig: «I like it!» 180'000 Mal wurde das Video bisher bereits angeschaut – und fleissig kommentiert.

Das dürfte Roberto Martullo-Blocher freuen. Er setzt auf ein junges, zahlungskräftiges Publikum. Noch vor kurzem war es schlecht um Künzli bestellt. Im Herbst stand der kultige Schuhhersteller aus Windisch AG vor dem Aus. Nach 98 Jahren sollte das Unternehmen eingestellt werden. Inhaberin Barbara Artmann (63) hat keinen Nachfolger gefunden – und gab das Ende per Medienmitteilung bekannt. «Jetzt schliessen zu müssen, ist mehr als bitter», sagte sie. Denn die Firma sei gesund und wachse. Die elf Angestellten im Aargau sollten entlassen werden, für die Fabrik in Albanien suchte man eine Lösung.

Dann kam alles ganz anders. Das Interesse an Künzli war riesig, verschiedene Interessenten gaben sich die Klinke in die Hand. Claudio Minder (43), CEO von Kybun und Ex-Mister-Schweiz, wollte sich die Firma schnappen. Auch Flavio Agosti (47) vom Luxus-Sneakerhersteller Rubirosa aus Gossau SG bekundete sein Interesse an Künzli. Das Rennen gemacht hat mit Roberto Martullo-Blocher dann aber ein Branchenfremder.