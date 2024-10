Roberto Martullo kauft Schweizer Kult-Schuhproduzent Künzli

Aufatmen in Windisch AG: Der Schuhhersteller Künzli ist gerettet – Unternehmer Roberto Martullo kauft das Unternehmen. Alle Mitarbeitende behalten ihre Jobs.

Der 1927 gegründete Schuhhersteller Künzli wollte auf Ende Jahr aufhören. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Kurz zusammengefasst Schweizer Kult-Schuhmarke ist gerettet

Roberto Martullo, Ehemann von Magdalena Martullo-Blocher, übernimmt das Unternehmen

Auch die eigene Fabrik in Albanien setzt Produktion fort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Vor gut einem Monat kam die Hiobsbotschaft: Nach 98 Jahren steht die Schweizer Schuhmarke Künzli mit Sitz in Windisch AG vor dem Aus. Trotz grossen Bemühung konnte kein Nachfolger für die Weiterführung des Unternehmens gefunden werden. Die Kündigung für die elf Angestellten waren bereits gesprochen. Doch jetzt kommts trotzdem zum Happy End.

Denn Künzli hat einen neuen Besitzer gefunden. Der Unternehmer und Ehemann von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, Roberto Martullo, kauft das Unternehmen. Somit verschwinden die medizinischen Künzli-Schuhe zur Therapie von Knöchel- und Bänderverletzungen nicht vom Markt. Auch die kultigen Turnschuhe mit den fünf Künzli-Streifen und die Spezialschuhe für Schwinger werden weiterhin produziert.

Artmann hilft beim Übergang

Roberto Martullo werde Künzli als neuer Inhaber «zunächst persönlich operativ führen», gab Künzli am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Der Know-how-Transfer sei garantiert, indem die bisherige Besitzerin Barbara Artmann den Übergang bis Mitte 2025 oder «solange wie gewünscht» begleite.

Damit sei sichergestellt, dass Produktion und Bestellabwicklung fortgeführt werden. Den Mitarbeitenden am Hauptsitz in Windisch sei bereits angeboten worden, die Kündigungen einvernehmlich aufzuheben. Die eigene Fabrik in Albanien setze die Produktion zudem «ohne Unterbruch» fort.

Ein Versprechen von Martullo

«Eine solche Schweizer Traditionsfirma darf nicht verloren gehen», lässt sich der neue Besitzer Roberto Martullo in der Mitteilung zitieren. Künzli habe seine Jugend begleitet: «Ich werde Sorge tragen, dass die Firma für Kunden, Partner und insbesondere auch die Mitarbeitenden erhalten bleibt», verspricht er. Und auch die bisherige Künzli-Inhaberin, Barbara Artmann, zeigte sich im Communiqué zufrieden: Die «Schuhgeschichte» von Künzli lebe weiter.



Die Künzli SwissSchuh AG hat eine fast 100 Jahre alte Geschichte. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1927 von Werner Künzli. 1955 übernahm sein Sohn Kurt Künzli das Geschäft und entwickelte das Unternehmen zu einem beliebten Schweizer Sportschuhhersteller.