DE
FR
Abonnieren

Wegen 120-Millionen-Strafe
Elon Musk möchte nach Millionenstrafe gegen X die EU abschaffen

Elon Musk kritisiert die EU scharf, nachdem sein Kurznachrichtendienst X mit einer Strafe von 120 Millionen Euro belegt wurde. Die EU wirft X mangelnde Transparenz vor. Musk fordert die Abschaffung der EU und beschuldigt sie der Zensur.
Publiziert: 15:30 Uhr
|
Aktualisiert: 16:02 Uhr
Kommentieren
1/4
Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. (Archivbild)
Foto: Evan Vucci

Darum gehts

  • Elon Musk kritisiert die EU-Strafe gegen seinen Kurznachrichtendienst X
  • Musk fordert die Abschaffung der EU und wirft Zensur vor
  • Die EU verhängte eine Strafe von umgerechnet 112 Millionen Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der US-Milliardär Elon Musk (54) hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. «Die EU solle abgeschafft werden», schrieb Musk in einem Post auf der Online-Plattform.

Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro (112 Millionen Franken) verhängt. Als Grund nannte die Behörde unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei.

Mehr zu Elon Musk
Fährt Elon Musk Tesla an die Wand?
Mit Video
Zwischen Genie und Wahnsinn
Fährt Elon Musk Tesla an die Wand?
Elon Musk bekommt seinen Billionen-Vergütungsplan
Mit Video
Aktionäre machen den Weg frei
Elon Musk bekommt seinen Billionen-Vergütungsplan

US-Regierung verärgert

Ob er gegen die EU-Entscheidung vorgehen wird, teilte Musk in seinen neuen Posts nicht mit. Er heftete seine Forderung nach einer Abschaffung der EU auf seinem X-Profil oben an, wodurch sie nicht von neuen Posts aus dem Blickfeld verschoben werden kann. Er griff die EU auch in einer Reihe weiterer Post und Reposts an, warf ihr dabei Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel.

Musk war zeitweise ein enger Mitarbeiter des US-Präsidenten Donald Trump (79) und hatte im letzten Bundestagswahlkampf Werbung für die AfD gemacht. Die europäische Strafe gegen X hatte auch US-Aussenminister Marco Rubio (54) verärgert. Er sprach von einer «Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen».

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen