1/5 Einige Kantone befinden sich noch in den Sportferien. Die Pisten sind noch voll, die Preise dementsprechend hoch. Foto: Aletsch Arena AG

Auf einen Blick Schulferien beeinflussen Reisepreise und -verkehr in der Schweiz

November ist die beste Reisezeit mit wenig Schulferien

Tessiner Schüler geniessen zehn Wochen Sommerferien, längste in der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Einige stecken noch inmitten der Ski-Saison, andere sehnen sich bereits nach wärmerem Wetter. Wenn du deine freien Tage für das restliche Jahr planst, solltest du unbedingt Brückentage ausnutzen, um mehr aus deinen Ferien herauszuholen. Zudem kann es von Vorteil sein, die Schulferien genau im Auge zu behalten. Denn sind die Kinder nicht im Unterricht, sind auch die Strassen und Flughäfen voller – und die Preise steigen. Mithilfe der Daten der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zeigen wir dir, in welchen Wochen kein Schweizer Kanton Schulferien hat. Somit ist der Weg frei für stressfreie und billigere Reisen – sofern du nicht auf Kinder schauen musst.

März

Anfangs März dominieren die Sportferien. Zehn Kantone sind bis zum 9. März noch am Skifahren. In diesen Tagen sind die Pisten also noch eher voll. Die Ferien in den beiden Basler Halbkantonen dauern sogar noch eine Woche länger. Ab dem 17. März bilden sich aber kaum mehr grosse Schlangen vor den Skiliften.

Ab dann bietet sich natürlich auch eine Reise fern ab von der Skipiste an. Wenn alle Schülerinnen und Schüler Unterricht haben, sind die Nachfrage nach Flügen und die entsprechenden Preise grundsätzlicher tiefer.

April

Im April ist bereits wieder Frühlingsferienzeit. Die beliebtesten, aber auch teuersten Tage sind die Ostern vom 18. bis zum 21. April. Praktisch alle Schulen richten ihre Ferien an diesen nationalen Feiertagen aus. In knapp je einem Viertel der Kantone sind die Ostern am Ende respektive in der Mitte der Ferien und in zehn sind sie der Anfang der unterrichtsfreien Zeit. Nur im Kanton Schwyz, Uri und Wallis sind die Frühlingsferien anders verteilt.

Abgesehen von den ersten vier Tagen gibt es darum keine schülerfreie Ferienzeit.

Mai

Wer vor dem Sommer wegwill, sollte vom 17. Mai bis Ende Mai verreisen. An diesen Tagen haben alle Kantone Unterricht. Doch auch die Tage zuvor bieten sich im Mai gut an. Denn nur ein paar Gemeinden in der Innerschweiz, im Wallis und im Bündnerland haben in den ersten zwei Mai-Wochen Ferien.

Juni

Auch der Juni ist ein Monat, in dem die Nachfrage nach Unterkünften und Flügen aus der Schweiz klein bleibt. Nur einzelne Kantone haben im ersten Sommermonat Ferien. Beispielsweise der Thurgau mit seinen Pfingstferien zwischen Auffahrt und Pfingstmontag oder das Tessin, wo die Sommerferien bereits am 19. Juni starten.

Das Wochenende nach dem Auffahrtsdonnerstag ist allerdings nicht geeignet. Insgesamt lösen 12 Kantone am Freitag einen Brückentag ein. Darum bietet sich für Familien mit Kindern das verlängerte Wochenende besonders gut für einen Trip an.

Juli

Diese Geschichte ist schnell erzählt. Wenn du nicht musst, nimm keine Ferien im Juli. Ab dem 5. des Monats haben praktisch alle Schulen geschlossen. Die Flughäfen, Strassen und touristischen Orte sind voll – und teuer.

August

Auch im Spätsommer gibt es keine Tage, an denen alle Schüler im Unterricht sind. Allerdings zeigt sich die Lage gegen Ende August um einiges besser. Ab dem 18. haben nur noch die Kantone Freiburg und Tessin Sommerferien.

Übrigens: Die Ferien für Schülerinnen und Schüler im Tessin starten als Erstes und enden als Letztes. Insgesamt haben die Kinder im italienischsprachigen Kanton zehn Wochen Sommerferien.

September

Der September ist der zweitbeste Monat für Ferien ausserhalb des Trubels. Ab Anfang Monat gibt es insgesamt 19 schülerfreie Tage. Ab dem 20. September haben die Schulen im Kanton Bern keinen Unterricht mehr, eine Woche später starten in elf weiteren Kantonen die Herbstferien.

Oktober

Wer noch einmal an die Wärme verreisen will, ist im Oktober nicht alleine. In den ersten zwei Wochen haben viele Kantone Herbstferien. Gegen Ende des Monats müssen die Kinder aber wieder zurück in die Schule. Ab dem 27. Oktober hast du schülerfreie Tage.

November

Die beste Zeit um zu verreisen ist im November. Nur das Tessin hat in der ersten Woche Ferien, für den Rest des Monats hat niemand mehr Schulferien. An Flughäfen oder in Schweizer Ferienorten ist zu dieser Zeit wenig los. Dafür ist das Wetter auch eher trüb und bereits kälter.

Dezember

Und auch im Dezember lässt es sich noch Geld sparen. Einen Ausflug an einen berühmten Weihnachtsmarkt ist unter der Woche bestimmt eine gute Idee. Ab dem 20. Dezember ändert sich das. Dann haben praktisch alle Kantone zwei Wochen Weihnachtsferien – und der Trubel nimmt zu.