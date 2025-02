Duell der Ski-Kantone – Graubünden ist gastfreundlicher als das Wallis

1/5 Flims GR gehört zu den drei gastfreundlichsten Orten der Schweiz. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Schweiz schneidet bei Gastfreundlichkeit hervorragend ab, Graubünden unter den Top-Regionen weltweit

Bergdestinationen dominieren die Liste der gastfreundlichsten Orte in der Schweiz

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Immer wieder wird die Schweiz als unzugänglich und unfreundlich betitelt – von wegen. Das unterstreicht zumindest eine neue Auswertung der Reiseplattform Booking.com. Im Rahmen der «Traveller Review Awards 2025» schneidet die Schweiz mit einer Durchschnittsbewertung von 8,9 herausragend ab. In Sachen Gastfreundlichkeit hat ein Kanton in der Schweiz die Nase vorn.

Das Bündnerland gehört 2025 nämlich zu den zehn gastfreundlichsten Regionen der Welt. Basis dieses Ergebnisses sind über 360 Millionen verifizierte Kundenbewertungen. Nachdem Grindelwald BE im letzten Jahr als eines der gastfreundlichsten Reiseziele der Welt gekürt wurde, mischt die Schweiz zum zweiten Mal in Folge an der Spitze mit.

Der Kampf der Ski-Kantone

Folglich steht Graubünden auch im internen Schweiz-Vergleich zuvorderst. Hier liefert sich der Kanton ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Wallis, das an zweiter Stelle liegt. Insbesondere die Freundlichkeit in den Unterkünften der Bergregionen scheinen die Booking-Kunden also überzeugt zu haben. Nach den beiden Ski-Kantonen folgen Freiburg, Bern und St. Gallen.

Auch bei den gastfreundlichsten Städten und Dörfern der Schweiz dominieren die Bergdestinationen. Das Bündnerland nimmt mit Samnaun, Pontresina und Flims gleich die ersten drei Plätze ein. Danach folgen Gstaad BE, Bettmeralp VS und Lauterbrunnen BE. Auch Saas Fee VS, Saas Grund VS, Scuol GR und Adelboden BE schaffen es unter die ersten zehn.

Die restliche Weltspitze

Neben dem Kanton Graubünden gehören Reiseziele auf dem ganzen Globus zu den gastfreundlichsten. So weisen die Unterkünfte auf Madeira in Portugal, Kien Giang in Vietnam, Misiones in Argentinien und South Australia in Down Under unter anderem Top-Bewertungen auf.

In der Rangliste der zehn gastfreundlichsten Städte der Welt 2025 sieht das nicht anders aus. Zu finden sind Cazorla in Spanien, Urubici in Brasilien, Ko Lanta in Thailand genauso wie Taupo in Neuseeland, Orvieto in Italien und Manizales in Kolumbien.

In der kleinen Schweiz ist man derweil stolz über die Auszeichnung. «Es freut uns ausserordentlich, dass Graubünden zu den gastfreundlichsten Regionen der Welt zählt», wird Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, in einer Mitteilung zitiert. «Die in Graubünden gelebte Willkommenskultur ist Teil des Erfolgsrezepts im Tourismus.»