Kombinierst du Pfingsten und Auffahrt, winken 12 Ferientage

Frohes neues Jahr 2025! Mit dem Ziffernwechsel füllt sich auch das Ferienkontingent wieder vollumfänglich auf. Da in vielen Firmen nicht alle gleichzeitig verreisen können, haben die ersten ihre Ferienplanung bereits eingegeben. Das heisst auch: schnapp dir jetzt die begehrtesten Brückentage. Denn im kommenden Jahr gibt es einige davon.

April / Ostern

Die Ostertage fallen im kommenden Jahr eher spät an, vom 18. bis 21. April. Mit zusätzlichen vier Ferientagen zuvor oder danach musst du zehn Tage am Stück nicht zur Arbeit.

Tag der Arbeit, Pfingsten, Auffahrt und Fronleichnam

Der Tag der Arbeit ist 2025 an einem Donnerstag. Mit einem Ferientag erhältst du das klassische viertägige Wochenende. Mit vier Tagen Ferieneingabe wären neun freie Tage möglich. Der 1. Mai ist aber nur in acht Kantonen der Schweiz ein gesetzlicher Feiertag.

Der Auffahrtsdonnerstag liegt wie immer 39 Tage nach dem Ostersonntag und somit am 29. Mai. Hier gelten die gleichen Möglichkeiten wie für den 1. Mai. Der Pfingstmontag ist am 9. Juni. Auch hier kannst du mit vier Ferientagen danach neun Tage aus dem Büro verduften. Wenn du Auffahrt und Pfingsten kombinierst und die sechs Arbeitstage dazwischen freinimmst, kommst du insgesamt auf 12 freie Tage.

Zudem ist der 20. Juni in einigen Kantonen ein beliebter Brückentag. Denn einen Tag zuvor feiern die Kantone Appenzell Innerrhoden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug (und einzelnen Gemeinden aus anderen Kantonen) Fronleichnam.

Nationalfeiertag

Die Schweiz feiert nächstes Jahr an einem Freitag ihren Geburtstag. Nimmst du die vier Tage zuvor frei, geniesst du Sommerferien für neun Tage. Ansonsten hast du so oder so ein verlängertes Wochenende.

Allerheiligen

Der 1. November fällt auf einen Samstag. Pech also für die Kantone Appenzell Innerrhoden, Glarus, Jura, Luzern, Obwalden, Nidwalden, Solothurn, St. Gallen, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug (und einzelne Gemeinden in anderen Kantonen). Immerhin: Somit ist Halloween an einem Freitagabend.

Jahreswende 2025/2026

Im Vergleich zum diesjährigen Jahreswechsel verschieben sich die Feiertage einen Wochentag nach hinten. Der 25. und 26. Dezember sind also an einem Donnerstag, respektive Freitag – genauso wie der 1. und 2. Januar.

Wo der Berchtoldstag als Feiertag gilt, bekommst du mit nur drei Ferientagen nach Weihnachten elf Tage Ferien. Nimmst du zusätzlich die drei Tage vor Weihnachten frei, kommst du auf 16 freie Tage. In den anderen Kantonen brauchst du – wie in diesem Jahr – einen Ferientag mehr.

Sowieso gilt: nichts wie ran an die Ferieneingabe! Blick wünscht schon jetzt schöne Ferien 2025.