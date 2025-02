So findest Du auf Booking & Co. den besten Preis

Auf einen Blick Tipps für günstige Ferienunterkünfte: Vorbereitung, Preisvergleich und Plattformen optimal nutzen

Reisezeitraum, versteckte Gebühren und Buchungszeitpunkt beeinflussen die Hotelpreise

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Ferien sind die schönste Zeit des Jahres – aber gehen ordentlich ins Geld. Ein wesentlicher Budgetposten ist jeweils die Unterkunft. Dafür nutzen wir gerne Buchungsplattformen wie Booking.com. Keine Angst: Booking-Chefin Esther Berger (36) versichert gegenüber Blick, dass Schweizer für ihre Ferienunterkunft nicht mehr als Kunden aus anderen Ländern zahlen. Es gibt ganz andere Methoden, um das Reisebudget zu schonen und die Traumunterkunft zum passenden Preis zu buchen. Dazu folgende Tipps:

1 Vorbereitung ist alles

Budget festlegen und die eigenen Bedürfnisse genau abstecken. Hotel- oder Ferienwohnungspreise ändern sich mit jedem Parameter: direkte Strandlage? Zimmer mit Meerblick? Brauche ich eine Annullierungsversicherung? Was braucht es, worauf kann ich verzichten? Wer das klar definiert, kann die Filter optimal nutzen, um genau das zu finden, was er oder sie sucht. In der Regel gibt es auch eine Filtermöglichkeit nach «Bestpreis». Nicht vergessen: Die Preise für vergleichbare Hotelleistungen variieren je nach Land stark. Aktuell laut «Skyscanner» besonders günstig: Türkei, Ägypten, Albanien, Rumänien, Ungarn – aber auch Argentinien.

2 Preise vergleichen

Innerhalb einer Plattform erhält man eine Auswahl an Hotels für einen bestimmten Ort. So kann man Preis sowie Leistung vergleichen und gleich buchen. Um die Preise bei einzelnen Plattformen miteinander zu vergleichen, gibt es die «Metasuchmaschinen»: Trivago, Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, Momondo und weitere sind Vergleichsseiten, die Angebote verschiedener Plattformen zusammenführen. Auch dort lässt sich nach dem niedrigsten Preis suchen. Für die Buchung wird man dann an den Anbieter weitergeleitet.

3 Plattformen optimal nutzen: «Geheimpreise», Treueprogramme und Apps

Wer bei einer Buchungsplattform einen Account erstellt und sich einloggt, erhält oft Zugang zu «Geheimpreisen» – Preise, die günstiger sind oder mehr Leistungen beinhalten als solche, die für nicht angemeldete Nutzer sichtbar sind. Wer regelmässig bucht, kann auch Treueprogramme nutzen. Bei Booking.com beispielsweise heisst dieses Genius und bietet zusätzliche Rabatte oder Leistungen. Oftmals gibt es auch günstigere Preise, wenn man direkt über die App einer Buchungsplattform bucht.

4 Reisezeitraum beachten

Prüfe, wann am gewünschten Ziel Hochsaison ist, oder ob grosse Anlässe während der Reisezeit stattfinden. Je höher die Nachfrage, desto höher der Preis – und umgekehrt. Die Preise können je nach Saison und Wochentag erheblich variieren. Wer nicht an bestimmte Termine gebunden ist, kann von günstigeren Angeboten profitieren.

5 Achtung vor besonderen Gebühren

Achte auf zusätzliche Gebühren wie Steuern, Resort-Gebühren oder Servicegebühren: In den USA beispielsweise sind die Resort-Gebühren oft hoch und vor Ort zu bezahlen. Sie können also nicht schon bei der Buchung beglichen werden. Das kann den Endpreis erheblich beeinflussen. Überprüfe auch, was im Preis genau inbegriffen ist: Frühstück oder Halbpension? Stornierung möglich und bis wann? Gibt es kostenpflichtige Extras, die du benötigst?

6 Clever buchen, aber nicht drängen lassen

Wer sich früh festlegt, kann oft von attraktiven Frühbucherrabatten profitieren, die prozentual zweistellige Rabatte ermöglichen. Wer lieber auf Last-Minute setzt, sollte möglichst flexibel bei den Reisedaten und beim Reiseziel sein – das Gewünschte ist oft schon weg, dafür gibt es die noch freien Zimmer günstig. Achtung: Der Hinweise «Nur noch wenige Zimmer verfügbar», erfüllt vor allem ein Ziel: Den Buchungsabschluss zu beschleunigen. Nur keine Panik.

7 Daten löschen

Lösche die Cookies im Internetbrowser oder verwende den Inkognito-Modus, damit Buchungsportale die Preise aufgrund deines Interesses nicht erhöhen. Diese Praxis wird von den Portalen zwar offiziell bestritten, aber schaden es kann trotzdem nicht.

8 Nöd jufle!

Ist alles nach Wunsch vorhanden, zu einem akzeptablen Preis? Prüfe vor der Buchung nochmals nach und lies idealerweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch, bevor du den verbindlichen Mausklick tätigst. Wichtig: Deine Mailadresse darf keinen Tippfehler enthalten, sonst landet deine Buchungsbestätigung im Nirgendwo.