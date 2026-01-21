DE
FR
Abonnieren

Marine One
Trump startet im Helikopter nach Davos

Um 13.20 Uhr ist der US-Militärhelikopter «Marine One» in Richtung Davos abgehoben. Jetzt ist US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zum WEF.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
Donald Trump am WEF 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen