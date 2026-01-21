DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Wirtschaft
WEF
US-Präsident Donald Trump startet im Helikopter nach Davos
Marine One
Trump startet im Helikopter nach Davos
Um 13.20 Uhr ist der US-Militärhelikopter «Marine One» in Richtung Davos abgehoben. Jetzt ist US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zum WEF.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Donald Trump am WEF 2026
1:13
Marine One
Trump startet im Helikopter nach Davos
0:43
Flughafen Zürich
Hier verlässt Donald Trump die Air Force One
1:25
Air Force One
Hier landet Donald Trump am Flughafen Zürich
2:10
Blick-Experte zur Anreise
«Aussergewöhnlich, dass Trump in der Luft umgekehrt ist»
0:25
Beeindruckende Kolonne
US-Delegation baut Konvoi auf Passstrasse auf
1:25
Trump vor WEF-Besuch
«Will Davos zeigen, wie gut es uns geht»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen