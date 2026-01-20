DE
Trump holt sich Grönland, die Dänen werden sich nicht wehren
Trump vor WEF-Besuch
«Will Davos zeigen, wie gut es uns geht»
Donald Trump wird am Mittwoch am WEF 2026 in Davos erwartet. Am Dienstag spricht er vor den Medien über seine Botschaft, den Friedensnobelpreis, Putin und seine Grönland-Absichten.
Publiziert: 07:01 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Das WEF 2026 in Davos
0:21
Auf der Münsterbrücke
Demonstranten zünden Feuerwerk
0:23
Polizei vor Ort
Über 1000 Menschen bei Anti-Trump-Demo in Zürich
1:48
Aktion von Campax
Video zeigt den riesigen Geldgier-Trump
1:10
Da kann man Geschäfte machen
Estland begrüsst Partner in Tiny-Häusern
0:36
Landungen nicht möglich
Video zeigt Nebelsuppe beim Flughafen in Altenrhein SG
