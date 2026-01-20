DE
FR
Abonnieren

Trump vor WEF-Besuch
«Will Davos zeigen, wie gut es uns geht»

Donald Trump wird am Mittwoch am WEF 2026 in Davos erwartet. Am Dienstag spricht er vor den Medien über seine Botschaft, den Friedensnobelpreis, Putin und seine Grönland-Absichten.
Publiziert: 07:01 Uhr
Kommentieren
Das WEF 2026 in Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen