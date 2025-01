Frust am Flughafen Zürich Nebelsuppe verdirbt den Planespottern die Show

Die Woche steht ganz im Zeichen des WEF 2025 in Davos. Am heutigen Dienstag wird der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am WEF erwartet. Planespotter stehen am Flughafen bereits parat, werden aber enttäuscht. Der Nebel macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 18 Minuten