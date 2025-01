20 Jahre als UNICEF-Botschafter David Beckham begeistert in Davos

Die Kameras sind auf Weltfussballer David Beckham (49) gerichtet. Der Engländer, der auch in Sachen Mode eine stilprägende Figur war, ist am Montag am Wirtschaftsforum geehrt worden. Dies für seine Arbeit für das Kinderhilfswerk UNICEF.

Publiziert: vor 10 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten