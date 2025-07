Im Sommer decken sich alle mit Sonnencreme ein. Aber auch Kondome gehen gerade weg wie warme Weggli. So viel vorweg: An der Hitze liegt es nicht.

1/6 Kondome in der Sonne lagern? Keine gute Idee! Foto: Feelgood Condoms

Darum gehts Kondomverkäufe steigen vor Sommerferien und Weihnachten jeweils an

Korrekte Lagerung von Kondomen ist wichtig für deren Qualität

Nachfrage nach Kondomen der Marke Feelgood Condoms stieg im Juni um 20 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Sommer, Sonne, Strand – und Sex! Vor den grossen Ferien gehen die Kondom-Verkäufe gerade durch die Decke. Das zeigt eine Umfrage von Blick unter Detailhändlern. «Ab Juni und besonders im Juli beobachten wir Jahr für Jahr einen kleinen Höhepunkt beim Verkauf von Verhütungsmitteln», teilt etwa eine Migros-Sprecherin mit. Die Nachfrage steige um etwa 10 Prozent.

Besonders gefragt sind beispielsweise die Produkte der Marke Feelgood Condoms. «Diesen Juni stieg die Nachfrage um 20 Prozent», sagt Martina Hammer (40). Sie ist Gründerin der ersten zertifizierten veganen Kondommarke der Schweiz. Die Unternehmerin weiss, warum die Nachfrage nach Parisern gerade durch die Decke geht. An der Hitzewelle liegt es jedenfalls nicht. «Vor den Sommerferien decken sich viele mit Kondomen ein. Entweder hoffen sie auf einen Ferienflirt oder sie verreisen mit dem Partner und haben mehr Zeit für Zweisamkeit», so Hammer.

Natürlich spielt auch der Qualitätsaspekt rein in die aktuelle Kondomnachfrage in der Schweiz. Hammer: «In besonders warmen Ländern wäre ich vorsichtig mit dem Kondomkauf. Die Qualität kann bei unsachgemässer Lagerung beispielsweise durch Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt werden.» Zudem weiss man nicht, woher die Verhüterli unbekannter Marken in den jeweiligen Reiseländern kommen.

Rabatte zur Festivalsaison

Auch der Online-Sexshop Amorana bemerkt die steigende Nachfrage in diesen Monaten: «Wir haben vor den Sommerferien und im Dezember immer einen Peak», heisst es auf Anfrage von Blick. Bei Coop nimmt der Bedarf nach Parisern saisonal etwas später zu. «In den letzten Jahren stellten wir eine Zunahme der Nachfrage in den Monaten Juli und August sowie Oktober bis Dezember fest», teilt ein Sprecher mit.

Coop startet in der Festivalsaison jeweils mit gezielten Rabattaktionen auf Kondome. Gleiches macht der Onlineshop Brack.ch: «Wir haben jeweils zu Beginn der Festivalsaison Ende Mai eine Aktion für ein 100er-Pack Kondome auf unserer Schnäppchenplattform Day Deal.» Beim Onlineshop ist die Nachfrage in den Monaten Februar bis Mai in der Regel etwas tiefer – danach zieht diese um 10 bis 20 Prozent an.

Bei der Migros läuft aktuell eine Aktion auf gewisse Kondome von Feelgood Condoms, Cosano oder Ceylor: Ab 2 Stück gibts 25 Prozent Rabatt. Tochter Galaxus bemerkt im Sommer keinen Anstieg, dafür aber jeweils gegen Ende Jahr.

So lagerst du Kondome richtig

Kondome lagert man am besten in der Originalverpackung, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt. Sind sie über längere Zeit Hitze von über 25 Grad ausgesetzt, können die Pariser porös werden und reissen. Normalerweise sind Kondome ohne Aroma fünf Jahre haltbar. Das Ablaufdatum ist jeweils auf der Siegelfolie aufgedruckt.

«Neben der falschen Grösse oder der falschen Anwendung des Kondoms ist die Lagerung einer der häufigsten Fehler», sagt Hammer von Feelgood. Menschen, die beispielsweise in einer sehr heissen Dachwohnung wohnen, empfiehlt sie, die Kondome im Kühlschrank zu lagern.