Die Grossstadt New York zählt knapp 8,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner – also fast so viele wie die Schweiz. Der Times Square gilt als der meistbesuchte Ort der Metropole. Täglich spazieren 400'000 Menschen hier über die Strassen. Die riesigen Werbeflächen sind darum beliebt – die grössten Firmen der Welt platzieren dort ihre Werbung. Letzte Woche mischte auch ein Schweizer Spot mit. Mit Skifahrern auf der Belalp.

Das 15-Sekunden-Video ist eine gemeinsame Sache von Schweiz Tourismus, Valais/Wallis Promotion (VWP) und der Matterhorn Region, wie der «Walliser Bote» weiss. Zu sehen sind zwei Skifahrer, die sich in den Walliser Alpen austoben. «I need perfect conditions» («Ich brauche perfekte Bedingungen») und «I need Switzerland» («Ich brauche die Schweiz») sind die Botschaften.

Auch in Toronto ist ein Stück Wallis zu sehen

Das Kurzvideo ist Teil der diesjährigen Winterkampagne und macht mit der Belalp Werbung für das Winterparadies Schweiz. Roger Brunner, Sprecher von VWP, verrät gegenüber dem «Walliser Bote» die Details: Der Spot lief vom 25. November bis zum 1. Dezember und flimmerte zweimal pro Stunde auf. 3,3 Millionen Menschen hat er damit erreicht. «Dieser Werbeauftritt auf dem Times Square ist ein grosser Erfolg für das Wallis und die ganze Schweiz», meint Brunner.

Das Werbekompetenzzentrum Matterhorn Region unterstützt die Walliser Destinationen bei der internationalen Vermarktung. Die USA sind eines von 23 Ländern, in denen man aktiv ist. Auch in einer anderen Metropole in Übersee ist das Wallis zurzeit Aushängeschild. Im kanadischen Toronto – mit drei Millionen Einwohnern – ist ein riesiges Plakat an einer Autobahn in Richtung Stadtzentrum zu sehen. Sujet im Grossformat ist der Aletschgletscher.

Doch was kostet der Spass?

Die internationalen Märkte werden für Schweizer Destinationen immer wichtiger. Darum investiert man auch vermehrt in die globale Werbung. Das scheint langsam Früchte zu tragen. Einer der renommiertesten Reiseführer «Lonely Planet» zeichnete das Wallis kürzlich als Top-Reiseziel für 2025 aus.

Ob sich das schlussendlich auch finanziell auszahlt, steht in den Sternen. Das 15-Sekunden-Video am Times Square wird auf jeden Fall nicht gratis gewesen sein. Wie teuer es war, ist nicht bekannt.