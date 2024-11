Die Betreiber von kleinen Skiliften im Mittelland reagieren auf den vielen Schnee. Sie präparieren die Pisten und lassen die Lifte laufen. Blick weiss, wo du am Wochenende in der Nähe auf die Piste kannst.

1/7 Am Samstag sind in Bäretswil alle Lifte geöffnet. Foto: Facebook

Auf einen Blick Früher Wintereinbruch: Kleine Skigebiete öffnen spontan fürs Wochenende

Skigebiet Steig in Bäretswil ZH startet Samstag mit allen Liften

Skigebiet Steig in Bäretswil ZH startet Samstag mit allen Liften

Skilift Raten in Oberägeri ZG öffnet um 10 Uhr, Tageskarten ab 12 Franken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Schnee ist da! Der frühe Wintereinbruch macht so richtig Lust auf Wintersport. Insbesondere die grossen Skigebiete haben einen Teil der Anlagen bereits geöffnet. Jetzt reagieren aber auch kleine Lift-Betreiber. Statt über steigende Kosten und warme Winter zu jammern, holen sie spontan die Schneeschaufeln aus dem Keller, starten den Pistenbully und präparieren eiligst die ersten Pisten. Damit es noch am Wochenende losgehen kann.

Morgen Samstag kann man im Zürcher Oberland zum ersten Mal auf die Piste. «Wir haben genügend Schnee!», verkünden die Betreiber des Skilifts Steig in Bäretswil ZH. Und: «Alle Skilifte sind am Samstag, 23. November, in Betrieb.» Also die beiden Schlepplifte für Anfänger (100 und 130 Meter lang) sowie der 450 Meter lange Tellerlift. Die Tageskarte für Kinder kostet ab 12 Franken, Erwachsene sind ab 18 Franken dabei. Das familiäre Mini-Skigebiet vor den Toren von Zürich und Winterthur liegt auf 750 Metern über Meer.

Auch am Sonntag in Betrieb

Auch Wintersportfans im Zugerland müssen am Samstag nicht weit fahren, um die ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern. Der Skilift Raten in Oberägeri ZG startet morgen Samstag um 10 Uhr in die Saison. «Wir sind bereit!», schreiben die Betreiber auf ihrer Homepage. Der Lift läuft bis 16.15 Uhr. Auch am Sonntag ist er in Betrieb. Dann gehts auf 1050 Metern über Meer schon um 9.15 Uhr los. «Der Kiosk und die Schneeschuhvermietung sind geöffnet», teilen die Betreiber mit.

Seit heute Freitag 10 Uhr läuft in Aeschiried BE bei Spiez BE bereits der Trainingslift Lucky auf einer Höhe von 860 Metern über Meer. «Die Schneemengen sind jedoch eher gering und der nasswarme Wetterbericht für die kommende Woche würde die Aufwendungen für einen Betrieb des Lifts für das Wochenende nicht rechtfertigen», schreiben die Betreiber.

In Gonten AI wird fleissig gepistet

Los gehts am Samstag auch in Gonten AI, auf 900 Metern über Meer. Beim Skilift Alpenblick liegen 50 Zentimeter Neuschnee, wie Brigtte Rusch zu Blick sagt. Sie wirtet im Restaurant des Skiliftes. Und bereitet für morgen Schnitzel und Pommes frites vor. Ihr Mann Markus ist am Mittag noch mit dem Pistenfahrzeug unterwegs, wie ein Blick auf die Webcam zeigt. Der Skilift ist 1000 Meter lang, ausgebügelt wird auf einer Höhe von 1190 Metern über Meer.

