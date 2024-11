Die Schneemassen in dieser Woche lockten am Wochenende viele Wintersportbegeisterte in die Berge. Während Tausende Gäste nach Davos strömten, wurde auch das kleine Skigebiet in Bäretswil ZH überrannt.

Mini-Skigebiet in Bäretswil ZH ist überwältigt

Grosse Freude bei Ski- und Snowboardfahrern. Am letzten Donnerstag ging es los mit dem grossen Schneegestöber – bis ins Flachland schneite es. Einige Städter schnallten sich darauf ihre Skis an die Füsse – und fuhren auf den verschneiten Strassen umher. Kein Wunder zog es dieses Wochenende besonders viele Wintersportbegeisterte in die Berge. Blick hat bei einigen Skigebieten nachgefragt.

Für das Mini-Skigebiet in Bäretswil ZH ist es die grosse Ausnahme, bereits im November erste Gäste begrüssen zu können. Denn dieses befindet sich auf gerade mal 750 Metern Höhe. «Am Samstag wurden wir buchstäblich überrannt», sagt Markus Ineichen (74), Präsident des Skilifts. Für die Portion Pommes oder die Fahrt mit dem Skilift mussten die Gäste dann halt etwas länger anstehen. Gestört habe das niemanden.

Das Skigebiet bietet neben einem Tellerlift noch zwei Kinderlifte. Für Anfänger und Kinder ist es deshalb besonders geeignet. «Wir hoffen, dass es nicht das letzte Wochenende war. Wir sind bereit, und wenn es genügend Schnee hat, ist der Betrieb geöffnet», so Ineichen weiter.

10'000 Gäste innert vier Tagen

Einige grosse Skigebiete starteten planmässig diese Woche in die Wintersaison: Für sie kam der Schneefall sehr gelegen. Wie für das Skigebiet Davos Klosters GR, das die Pisten am 21. November zum ersten Mal öffnete. «Die rechtzeitigen Schneefälle und das schöne Winterwetter am Wochenende haben uns einen ausgezeichneten Start beschert», sagt Sergio Michel, Kommunikationsleiter der Bergbahnen Davos Klosters. Von Donnerstag bis zum heutigen Sonntag besuchten rund 10'000 Gäste das Skigebiet auf dem Parsenn. Auch die Restaurants wurden rege genutzt.

Im Skigebiet Andermatt UR können Skifahrende seit diesem Samstag den Gemsstock bis zur Mittelstation befahren. Am ersten Tag besuchten über 1200 Gäste das Skigebiet, obwohl erst ein Sessellift und zwei Pisten geöffnet hatten. «Wir haben wunderbare, winterliche Verhältnisse hier in Andermatt und die Gäste waren sehr zufrieden», sagt Ignaz Zopp (57), Geschäftsführer von Andermatt-Sedrun Sport. Am Freitag hatten die Pisten zudem exklusiv für alle Fahrer mit einem Jahresabo geöffnet. «Die Stimmung war dank des Neuschnees wunderbar», schwärmt Zopp. Nächstes Wochenende soll dann auch die Talabfahrt das erste Mal geöffnet haben.

Arosa öffnet Piste für Saisonbeginn

Vor einer Woche habe man im Gebiet Arosa-Lenzerheide GR noch Wandern und Biken können, sagt Sprecher Reto Wyss. Dieses Wochenende öffneten die Pisten dann zum ersten Mal. «Mit knapp 2500 sehr zufriedenen Gästen sind wir in Arosa sehr gut in das erste Skiwochenende gestartet», so Wyss weiter. Die Gäste zeigten sich mit dem Schnee und dem Zustand der Pisten zufrieden. Am 30. November startet die Wintersaison dann richtig – mit täglichem Skibetrieb.

Die Pisten auf dem Titlis sind bereits seit dem 26. Oktober offen. Anfangs forderte der fehlende Schnee die Pisten- und Rettungsteam heraus. Mittlerweile freuen sich die Gäste aber über den vielen Neuschnee.