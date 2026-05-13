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Viele Städte werden teurer
In diesen Regionen stiegen die Angebotsmieten im April besonders

Die Mietpreise in der Schweiz steigen wieder: Im April 2026 kletterten die Angebotsmieten in vielen Kantonen, besonders in einem Kanton. Auch Zürich verzeichnete ein Plus.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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In Bern gingen die Angebotsmieten im April 2026 zurück. In Städten wie Lausanne oder Zürich sieht es anders aus. (Archivbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Angebotsmieten in der Schweiz sind im April 2026 deutlich gestiegen
  • Nidwalden verzeichnete mit plus 11 Prozent den grössten Jahresanstieg
  • Homegate-Mietindex stieg im April auf 133.5 Punkte, plus 0.3 Prozent
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Marian NadlerRedaktor News

Eine Auswertung des Immobilienmarktplatzes Homegate in Kooperation mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zeigt: Die Angebotsmieten sind im April vielerorts gestiegen. Die Angebotsmiete bezeichnet den Mietpreis, den ein Vermieter bei der Neu- oder Wiedervermietung einer Immobilie öffentlich verlangt.

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Viele Kantone verzeichneten in den vergangenen Monaten einen Rückgang der Angebotsmieten, damit ist nun weitestgehend Schluss. Die inserierten Preise stiegen bei einer deutlichen Mehrheit der Kantone, wie Homegate in einer Medienmitteilung festhält. 

Angebotsmieten legen in Zürich zu

Am deutlichsten ist dies gegenüber dem Vormonat in den Kantonen Nidwalden (plus 3,8 Prozent), Uri (plus 2,8 Prozent) und Genf (plus 1,3 Prozent) der Fall. Einen ebenso grossen Rückgang weist auf der anderen Seite der Kanton Schwyz mit einem Minus von 2.5 Prozent aus. Hier zeigt sich auch eine unter dem Schweizer Durchschnitt liegende Jahresentwicklung (plus 2,2 Prozent). Besonders auffällig in diesem Vergleich zu April 2025 ist hingegen erneut Nidwalden: Hier sind die Angebotsmieten in den letzten zwölf Monaten um 11 Prozent gestiegen, gefolgt – mit grossem Abstand – von Uri (plus 6.6 Prozent) und Zug (6,2 Prozent).

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Homegate und ZKB schauten sich auch die Mietpreise in acht Schweizer Städten an. Dabei fiel auf, dass die Angebotsmieten nur in Bern (minus 1,1 Prozent) und St. Gallen (minus 0,4 Prozent) rückläufig sind. Am meisten zugenommen haben sie hingegen in Lausanne (plus 2 Prozent), Lugano (plus 1,4 Prozent) und Zürich (plus 1,1 Prozent).

Der Homegate-Mietindex misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neu und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote. Gegenüber dem Vormonat ist der Index im April 2026 um 0,4 Punkte gestiegen und steht nun bei 133.5 Punkten (plus 0,3 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr konnten die Angebotsmieten schweizweit um 2,4 Prozent zulegen.

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