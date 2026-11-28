Ein Immobilieninserat sorgt für Spekulationen über die Mömax-Filiale in Spreitenbach AG. Laut Mömax liegt kein Entscheid über eine Schliessung vor. Die Vermarkterin sagt, sie wolle mit dem Inserat lediglich die Nachfrage ausloten.

Darum gehts Kleine Schweizer Möbelhäuser stehen durch Onlinehandel und internationale Ketten unter Druck

Ein Inserat für die Mömax-Liegenschaft in Spreitenbach sorgt für Gerüchte über eine Schliessung

Die Vermarkterin will die Nachfrage ausloten, Mömax hat keinen Schliessungsentscheid gefällt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Schweizer Möbelhändler essen derzeit hartes Brot. In Zeiten von Onlinehandel und der Konkurrenz von internationalen Ketten kommen kleine Geschäfte kaum mehr über die Runden. Zudem haben sich die Ansprüche von Kundinnen und Kunden geändert. Die Zeiten, in denen man sich in der Region Möbel gekauft hat, die einen dann das Leben lang begleitet haben, sind vorbei. Viele wollen sich ihr Zuhause immer wieder neu einrichten. Die Möbel müssen modern sein – und vor allem billig.

Der Druck auf die Branche ist entsprechend gross. Und er hat Folgen. So hat in Gossau SG das Möbelhaus Schnetzer Konkurs gemacht. Nach 56 Jahren musste Inhaber Markus Gadola (57) den traditionsreichen Betrieb schliessen. Schon im März gab das Möbelhaus SIZ in Visp VS sein Aus bekannt. Inhaber Bruno Imboden (65) hatte keine Nachfolgelösung gefunden und das Einrichtungshaus nach 65 Jahren geschlossen. Auch grosse Player mit einem bekannten Namen wie Micasa tun sich schwer. Der ehemaligen Migros-Tochter fehlt aktuell das Geld, um ihre Lieferanten zu bezahlen.

Mömax vom Inserat überrascht

Jetzt tauchen Spekulationen um einen weiteren Grossen auf. Gehen bei Mömax in Spreitenbach AG bald die Lichter aus? Grund für die Gerüchte ist ein Immobilieninserat, über welches das «Badener Tagblatt» zuerst berichtet hat. An der Industriestrasse 171 werden 21'000 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche samt bis zu 400 Parkplätzen zur Miete angeboten. Ausgerechnet dort betreibt die österreichische Möbelkette seit gut sechs Jahren eine Filiale mit rund 5500 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Wie das «Badener Tagblatt» berichtet, wurde offenbar selbst Mömax vom Inserat überrascht. Die Annonce habe man erst im Zuge der Anfrage zur Kenntnis genommen, sagt ein Sprecher gegenüber der Zeitung. Ein Entscheid über eine Schliessung der Filiale liege «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht vor. Die Region sei für Mömax von strategischer Bedeutung.

Pikant: Mömax gehört zur österreichischen Möbelgruppe XXXLutz, die in unmittelbarer Nachbarschaft gleich zwei weitere Möbelhäuser betreibt: eine Pfister-Filiale im Spreitenbacher Limmatpark – 800 Meter entfernt. Und ein XXXLutz-Einrichtungshaus in Dietikon ZH. Distanz zum ausgeschriebenen Mömax-Standort: 3,9 Kilometer.

«Wollen nur die Nachfrage ausloten»

Was also steckt hinter der Ausschreibung? Die Liegenschaft gehört der UBS Investment Foundation 4. Mit der Vermarktung ist die Landolt Meier AG betraut. Diese beschwichtigt: «An dieser Adresse bleibt alles so, wie es ist», heisst es gegenüber dem «Badener Tagblatt». Mit dem Inserat wolle man lediglich die Nachfrage nach grossen Gewerbeflächen in Spreitenbach ausloten.

Für potenzielle Interessenten ist das allerdings nicht ersichtlich. Das Inserat enthält die genaue Adresse, Fotos – mit gut sichtbarem Mömax-Logo – und Angaben zu den Parkplätzen. Und: Die Flächen werden als sofort verfügbar angepriesen.