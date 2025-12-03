Die neue Schnee-Moonswatch soll Swatch und Omega den nächsten globalen Hype bescheren. Am Donnerstag ist Verkaufsstart. Blick hat alle Details.

Neue Moonswatch gibt es weltweit nur, wenn es in der Schweiz schneit

Neue Moonswatch gibt es weltweit nur, wenn es in der Schweiz schneit

Darum gehts Swatch verkauft neue Moonswatch nur bei Schneefall in der Schweiz

Marketing-Gag könnte beim globalen Publikum gut ankommen

Verkauf startet am 4. Dezember und läuft bis 20. März 2024 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Swatch-Chef Nick Hayek (71) ist bekannt für Marketing-Stunts, die in der Uhrenbranche kaum jemand wagt. Die Moonswatch ist einer seiner grossen Coups: Die Uhr für rund 300 Franken in Zusammenarbeit mit der Luxus-Uhrenmarke Omega wurde weltweit zum Kassenschlager. Überall auf der Welt standen die Uhrenfans Schlange, als das Modell 2022 erstmals auf den Markt kam. Seither sind immer wieder neue Moonswatch-Versionen in den Verkauf gekommen – stets in limitierter Anzahl.

Jetzt setzt Hayek nochmals einen drauf: Die neuste Moonswatch mit dem Namen «Mission to Earthphase – Moonshine Gold Cold Moon» gibt es weltweit nur zu kaufen, wenn es in der Schweiz schneit. Das teilt Swatch wenige Tage vor dem Verkaufsstart diesen Donnerstag mit.

Ja, richtig gelesen. Selbst wer in Dubai, Singapur oder Los Angeles in einen Swatch-Store spaziert: keine Flocken in der Schweiz – keine Uhr. Und wer entscheidet, obs in der Schweiz an einem Tag geschneit hat? Der Swatch-Wetterdienst höchstpersönlich! So stehts zumindest im Communiqué. Ein Marketing-Gag par excellence. Der aber beim globalen Publikum durchaus funktionieren könnte.

So sieht die Schnee-Moonswatch aus

Dass es diesen Donnerstag losgeht, ist auch keine Überraschung. Am 4. Dezember ist der Tag des «Kalten Mondes» – so wird der Vollmond im Dezember genannt. Bis zum 20. März im kommenden Jahr will die Bieler Uhrenschmiede das neue Modell verkaufen.

Optisch setzt die Schnee-Moonswatch voll auf Winterzauber. Die Uhr kommt in reinem Weiss daher – inspiriert von «frisch gefallenem Schnee», wie Swatch schreibt. Auf der Mondphasenanzeige ist per Laser eine Schneeflocke eingraviert. «Keine gleicht der anderen – so wird jede Uhr zu einem Unikat, so einzigartig wie eine echte Schneeflocke.»

Dazu kommt eine in Mondschein-Gold veredelte Mondphasenanzeige und – wie bei allen Earthphase-Modellen – die verspielte Snoopy-Illustration bei 9 Uhr. Diesmal natürlich mit verschneitem Motiv. Technisch bleibt Swatch beim bekannten Rezept: 42-Millimeter-Bioceramic-Gehäuse, Tachymeter-Lünette, UV-aktive Details auf Zifferblatt und Erdphasenanzeige sowie ein weisses Velcro-Band.

Eine grosse Frage bleibt: Was macht Swatch, wenn diesen Donnerstag keine einzige Schneeflocke in der Schweiz vom Himmel fällt? Der Swatch-Wetterdienst dürfte sich wohl was einfallen lassen ...