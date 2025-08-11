Pünktlich zum Vollmond am Samstag lancierte Swatch die neuste Moonswatch: die «Mission to Earthphase – Moonshine Gold». Die Uhr war weltweit schnell vergriffen. Am 11. August erhalten Sammler und Fans in Zürich eine weitere Chance, die begehrte Uhr zu ergattern.

«Oh!», «Mega, diese Omega!», ist aus den Warteschlangen rund um den Globus zu hören. So auch am Montag in Zürich. Das Phänomen um die «Moonswatch» hält offenbar an: Die gehypte Uhr, eine Kooperation von Swatch und Omega, findet in immer neuen Varianten weiterhin reissenden Absatz.

Die jüngste Variante, die «Mission to Earthphase – Moonshine Gold», ging weltweit am 9. August in ausgewählten Swatch-Stores in den Verkauf. Also am Tag des Vollmonds. Zum Beispiel auch in China und Australien. In der Schweiz holten sich zahlreiche Sammler die Uhren in Biel BE, Genf, Lugano TI, Interlaken BE, Bern, Basel und Lausanne VD ab.

Zur Erinnerung: Zentrales Thema bei der neuen Uhr ist, wie der Name verrät, der Mond. Dies, weil es um erschwingliche Neuinterpretationen der legendären Omega Speedmaster Moonwatch geht, die die erste Uhr auf dem Mond war.

Die Uhr kostet im Original 350 Franken und verfügt unter anderem über eine Mondphasenanzeige sowie Illustrationen der Comicfigur Snoopy auf dem Zifferblatt. Die limitierten Uhren werden im Internet oftmals für ein Vielfaches des Ursprungspreises weiterverkauft.

Sonderverkauf in Zürich

Weil in Zürich am Samstag die Street Parade stattfand und damit der Verkauf im Stadtzentrum nicht möglich war, gibt es heute Montag im Swatch-Store an der Bahnhofstrasse 69 einen Sonderverkaufstag für die neue Moonswatch.

Und der Andrang ist gross, wie ein Augenschein von Blick vor Ort zeigt. Es bildet sich eine über 100 Meter lange Schlange, die Swatch-Fans warten auf Klappstühlen, bis sie in den Store können. Den Platz hergeben will niemand. Hie und da gibt es Diskussionen.

Unter den Wartenden: Gerry Müller (73), pensionierter früherer Direktor der Privatbank Coutts & Co. Er will eine Uhr für seine Enkelkinder ergattern, ist sich aber nicht sicher, ob es reichen wird – obwohl er seit 7.30 Uhr in der Schlange steht! «Die Ersten waren vor 4 Uhr hier, wie mir Kollegen, die weiter vorne in der Schlange sind, berichten», so Müller. Diese seien um 6 Uhr bereits auf Platz 35 in der Schlange gewesen. «So ein Gedränge habe ich bisher noch nie gesehen», meint Müller.

Seit 8 Uhr in der Schlange steht Giulia Lucarelli (37). Die Italienerin wohnt in Brig VS, sie arbeitet für Lonza und ist extra wegen der Moonswatch nach Zürich gereist. «Es wäre erst meine zweite Uhr», sagt sie. Ihre Kaufmotivation: der Snoopy im Zifferblatt. Sie hat selber einen Snoopy aufs Bein tätowiert.

Um 10 Uhr geht der Verkauf unter Applaus los. Manche werden wohl leer ausgehen.