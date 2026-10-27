Die Einreise in die Vereinigten Staaten wird bald noch aufwendiger – auch für Schweizer. Die Regierung verlangt neu eine zusätzliche Gesundheitserklärung von allen Flugpassagieren. Das hat einen spezifischen Grund.

Darum gehts Ab 3. November müssen USA-Reisende zusätzliche Gesundheitserklärung ausfüllen

Grund ist ein Ebola-Ausbruch im Kongo

Ohne eine unterschriebene Erklärung darf man nicht ins Flugzeug

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Für Touristen, die in die USA einreisen oder im Land umsteigen, gibts bald eine weitere Hürde am Zoll: Ab dem 3. November 2026 müssen sämtliche Personen vor dem Abflug eine Gesundheitserklärung ausfüllen und abgeben. Darin bestätigen sie per Unterschrift, sich in den vergangenen 21 Tagen nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten zu haben. Die neue Vorschrift gilt für alle Flugreisenden – unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Abflugort, wie die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mitteilt.

Hintergrund sind die vielen Ebola-Fälle im zentralafrikanischen Staat. Seit dem Ausbruch des gefährlichen Virus im Mai sind im Land mehr als 10'000 Menschen daran erkrankt. Mit der neuen Massnahme wolle man verhindern, dass sich das Ebola-Virus in den Vereinigten Staaten ausbreitet, so die Begründung der US-Behörde. Als Aufenthalt im Kongo zählt auch ein Zwischenstopp an einem dortigen Flughafen – selbst wenn man das Flugzeug nicht verlassen hat.

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Wie funktioniert die neue Erklärung?

Das Formular kann auf Papier oder digital ausgefüllt und unterschrieben werden. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, die Erklärung vor dem Einsteigen einzuholen. Sie können sie beispielsweise direkt in das Online-Check-in integrieren. Wer das Formular nicht abgibt, darf nicht an Bord. Für jeden Passagier braucht es eine eigene Erklärung, bei Minderjährigen können die Eltern unterschreiben.

Die neue Vorschrift gilt zusätzlich zur bisherigen Esta-Genehmigung oder einem Visum. Vorerst ist sie bis zum 18. Dezember 2026 vorgesehen. Je nach Entwicklung der Ebola-Lage können die US-Behörden die Massnahme verlängern oder vorzeitig aufheben.