Die Wahl eines Reiseziels für die Ferien ist nicht immer einfach. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen – insbesondere die Entfernung und natürlich das Budget. Doch ein Land auf dem Balkan zieht zunehmend die Aufmerksamkeit auf sich – unter anderem aufgrund der erschwinglichen Preise.

Die Rede ist von Albanien, einem der günstigsten Reiseziele Europas. Das Land bietet schöne Strände, sauberes Meer und eine noch relativ geringe Zahl an Touristen. Von der Schweiz aus ist das Land sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Auto zu erreichen.

Eine Woche Familienurlaub für 1000 Euro

Eines der erschwinglichsten Reiseziele in Albanien ist die Stadt Durrës. Die Unterkunftspreise beginnen auch in der Hochsaison bereits bei 20 Franken pro Nacht – inklusive Frühstück. All-Inclusive-Angebote in höherklassigen Hotels kosten bis zu 60 Franken pro Person. Zudem bietet die Stadt auch günstige Preise in Restaurants, Bars und für andere Freizeitaktivitäten.

Die Ferien für eine vierköpfige Familie in einem 4-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Service in den Monaten Juli oder August kosten im Durchschnitt etwa 1200 Franken für sieben Nächte. Im Juni und September sind die Angebote noch günstiger – zwischen 850 und 1050 Franken.

Im Restaurant kostet ein Abendessen für zwei Personen mit Fisch als Hauptgericht zwischen 20 und 30 Franken. Einheimische Gerichte, Pizza oder Pasta gibt es für etwa 15 Franken für zwei Personen. Für Fast-Food-Liebhaber sind die Preise noch attraktiver – ein Gyros kostet etwa 3 Franken, ein Stück Pizza 2 Franken und ein Burger mit Beilage etwa 4 Franken.

