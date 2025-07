Stress vor den Ferien kann niemand brauchen. Blick verrät dir deshalb, wie du am besten zum Flughafen kommst – und an welchem Flughafen der Parkplatz am günstigsten ist.

1/6 Bevor es mit dem Flieger los in die Ferien geht, muss man es zuerst mal zum Flughafen schaffen. Foto: Keystone

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Ab in die Ferien! Doch bis man mal am Strand liegt, muss so einiges organisiert werden. Wie kommt man am besten zum Flughafen? Ist ein Parkplatz nicht megateuer? Was kostet ein Uber? Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mit dem Auto

Wer sein Auto eine Woche am Flughafen Zürich stehenlässt, zahlt dafür mindestens 137 Franken. Dies unter der Voraussetzung, dass man drei Tage im Voraus bucht. Dafür gibt es einen Aussenparkplatz mit Shuttlebus. Wer beim Check-in parkieren will, blecht dafür mindestens 230 Franken. Doch früh buchen kann sich auch hier lohnen: Der Flughafen verspricht Preise ab 94 Franken pro Woche.