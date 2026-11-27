Die UBS baut derzeit Tausende Stellen ab. Trotzdem plant die Grossbank in Zürich nun ein riesiges neues Bürohochhaus. Dafür nimmt sie über eine Viertelmilliarde Franken in die Hand. Erst kürzlich kaufte die UBS einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz.

Darum gehts Die UBS plant am Bahnhof Altstetten einen 113 Meter hohen Büroturm für 265,7 Millionen Franken

Der Bau soll 2029 beginnen und 2034 fertig sein

Die UBS verfügt in Zürich bereits über mehrere Standorte, streicht Stellen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die UBS nimmt in Zürich viel Geld in die Hand. Direkt am Bahnhof Altstetten will die Schweizer Grossbank von Chef Sergio Ermotti (66) ein neues Bürohochhaus mit 113 Meter Höhe bauen. Kosten: happige 265,7 Millionen Franken, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Der Startschuss soll 2029 fallen. Bis 2034 soll der Bau stehen.

Zuerst muss aber das bestehende UBS-Gebäude VZA1 aus den 1970er-Jahren weichen. Danach übernimmt der japanische Stararchitekt Kengo Kuma. Er hat den Turm namens «Taki» – Japanisch für Wasserfall – entworfen. Sein Büro Kengo Kuma and Associates (KKAA) kennt die Schweiz bereits: Es plante schon das 2022 fertiggestellte Haus Balma im Bündner Bergdorf Vals.

Grüne Fassade soll die Umgebung kühlen

Beim Neubau setzt Kuma auf Holz und Beton. Zudem sollen sich Pflanzen spiralförmig um die Fassade winden. Diese Vertikalbegrünung soll die Hitze im Sommer mindern. Laut dem Generalplaner – dem Berner Architekturbüro Itten Brechbühl – hat das Projekt deshalb «Leuchtturm-Charakter» für die Stadt Zürich.

2700 Mitarbeitende sollen darin Platz haben. Das sind rund 1600 mehr, als im jetzigen Gebäude arbeiten können. Die Lage am Bahnhof Altstetten ist dafür praktisch: Die Banker erreichen die anderen Zürcher UBS-Büros in rund 20 Minuten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

UBS hat bereits viele Büroplätze in Zürich

Der Haken: Ob die UBS diesen neuen Turm tatsächlich braucht, ist offen. Die Grossbank baut derzeit massenweise Stellen ab. Nach der Übernahme der Credit Suisse 2023 kündigte sie an, in der Schweiz rund 3000 Jobs zu streichen. Und sie verfügt in Zürich bereits über zahlreiche Standorte. Ein Teil des Hauptsitzes am Paradeplatz wird zurzeit nach Entwürfen des Basler Duos Herzog & de Meuron modernisiert. Nach den Arbeiten finden dort rund 4000 Mitarbeitende einen Schreibtisch.

Und erst letzte Woche wurde bekannt: Vier Immobilienfonds der UBS haben den Zürcher Uetlihof gekauft – für 850 Millionen Franken. Auch dort, in einem der grössten Bürokomplexe der Schweiz, mietet die Grossbank Flächen. Die zwei Gebäude bieten Platz für 8500 Arbeitsplätze.

Braucht die UBS wirklich so viel Platz? Die Grossbank hält sich dazu auf Anfrage von Blick bedeckt. «Wir optimieren unser Immobilienportfolio laufend und berücksichtigen dabei, welche Gebäude unsere Bedürfnisse sowie die unserer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden am besten abdecken», schreibt die Bank.