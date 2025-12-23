DE
Trumps Strafzölle sind schuld
Jim Beam stellt Whiskey-Produktion am Hauptsitz ein

Trumps Zollpolitik hat die Nachfrage nach Jim-Beam-Whiskey einbrechen lassen. Nun stellt die Traditionsfirma fürs Gesamtjahr 2026 kein Whiskey in Kentucky mehr her.
Publiziert: vor 52 Minuten
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Jim Beam produziert im Gesamtjahr 2026 keinen Whiskey am Sitz in Clermont, Kentucky.
Darum gehts

  • Jim Beam stellt Produktion am traditionellen Stammsitz im Bundesstaat Kentucky für 2026 ein
  • Unsicherheit wegen US-Zollpolitik haben Nachfrage einbrechen lassen
  • Whiskey-Traditionsmarke wurde 1795 von Johannes Jakob Böhm gegründet
Keystone-SDA und Michael Hotz

Die Strafzölle von Donald Trump (79) belastet ein amerikanisches Traditionsunternehmen stark: Der Whiskey-Hersteller Jim Beam stellt die Produktion an seinem traditionellen Stammsitz im Bundesstaat Kentucky für das gesamte kommende Jahr ein. «Wir prüfen stets die Produktionsmengen, um den Bedarf der Kunden bestmöglich abzudecken und haben uns kürzlich mit unserem Team getroffen, um die Mengen für 2026 zu besprechen», erklärte das Unternehmen.

2026 sollten am Stammsitz Verbesserungen durchgeführt werden, das Besucherzentrum dort bleibe geöffnet, und andere Destillerien des Unternehmens würden normal weiter produzieren, hiess es.

Was passiert mit den Mitarbeitenden?

Die Hersteller des Bourbon-Whiskeys in Kentucky hatten örtlichen Medienberichten zufolge zuletzt mit schwächerer Nachfrage zu kämpfen, sowie mit der Unsicherheit, die von der Zollpolitik der US-Regierung ausgeht.

Das Unternehmen erklärte, die Abfüllung und das Lager blieben auch im kommenden Jahr weiter am Stammsitz im Ort Clermont. Es werde derzeit geprüft und mit Gewerkschaften besprochen, wie die Mitarbeiter der stillgelegten Produktion am besten eingesetzt werden könnten.

Einst von deutschem Einwanderer gegründet

Jim Beam ist eine Traditionsmarke: Bereits im Jahr 1795 begann Johannes Jakob Böhm, ein Sohn deutscher Einwanderer, der sich später in Jacob Beam umbenannte, in Kentucky mit der Bourbon-Herstellung. Jim Beam, inzwischen eine der meistverkauften Whisky-Marken weltweit, gehört seit 2014 zum japanischen Getränkehersteller Suntory Global Spirits.

Bourbon wird aus einer Getreidemischung hergestellt, die mindestens 51 Prozent Mais beinhalten muss, wie der Destillerieverband von Kentucky erklärt. Der Bourbon muss dann in neuen Eichenfässern gereift werden.

