Trumps Zinssenkungen stehen wegen Iran-Drohung auf dem Spiel

Die Finanzmärkte haben am Freitag mit Verlusten auf die Eskalation in Nahost reagiert. Im Mittelpunkt steht der Ölpreis, der zwischenzeitlich um 13 Prozent anstieg und an der 80-Dollar-Marke kratzte. Besonders im Fokus ist die Strasse von Hormus, die zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten für die weltweite Ölversorgung zählt. Blockiert der Iran diese, könnte der Ölpreise auf bis zu 130 Dollar steigen, warnen Experten.

«Die Schliessung der Strasse von Hormus wird derzeit geprüft, und Iran wird mit voller Entschlossenheit die angemessene Entscheidung treffen», sagte der Abgeordnete und Brigadegeneral Ismail Kosari laut der Zeitung «Entekhab» am Samstag.

Und genau das wäre das Horror-Szenario für Donald Trump (79). Der US-Präsident kämpft in der Heimat gerade gegen eine mögliche Rezession an. Die amerikanische Wirtschaft hat seit seiner Amtsübernahme deutlich an Fahrt verloren und ​ist im ersten Quartal des Jahres sogar überraschend geschrumpft​ – um 0,3 Prozent.

Trump versucht seit Wochen, Notenbankchef Jerome Powell (72) zu Zinssenkungen zu bewegen. Viele Marktteilnehmer erwarten für den Sommer genau das. Doch klettert der Ölpreis weiter, dürfte die Fed die Zinsen eher stabil halten – oder sie gar wieder erhöhen.

Die Folge: Konsum und Investitionen würden weiter unter Druck geraten. Die Inflation dürfte wieder ansteigen. Analysten von Capital Economics warnen gegenüber «Fortune»: «Jeder Anstieg der Energieinflation wäre ein weiterer Grund für die Zentralbanken, mit Zinssenkungen vorsichtig umzugehen. Und die Fed dürfte vorerst an der Seitenlinie bleiben.»

Für Trump, der sich im Wahlkampf als Wirtschaftsretter inszeniert hat, wäre eine solche Entwicklung gerade auch im Hinblick auf die Halbzeitwahlen im Jahr 2026 schlecht. Auch steigende Benzinpreise, was langfristig eine Folge seine dürfte, würden dem US-Präsidenten und seinen Republikaner schaden. Trump ist darauf angewiesen, dass sie ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen können, damit die Demokraten seine Politik nicht verhindern können.