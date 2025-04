Die Wirtschaft der USA hat deutlich an Fahrt verloren und ist im ersten Quartal des Jahres überraschend geschrumpft. An der Börse sorgt das für Nervosität – der Aufschwung der letzten Tage wird jäh gebremst.

Der US-Wirtschaftsmotor der USA ist ins Stocken geraten: Im ersten Quartal 2025 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschend geschrumpft. Konkret ging das BIP in den ersten drei Monaten im Vergleich mit der Vorjahresperiode um 0,3 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington laut einer ersten Schätzung am Mittwoch verkündete. Im Vorfeld hatten Ökonomen mit einem Wachstum unter einem Prozent gerechnet.

Die Wall Street reagiert auf die neusten Zahlen nervös. Die US-Börse ist am Mittwoch mit einem deutlichen Minus in den Tag gestartet. Der Leitindex Dow Jones, der breiter angelegte S&P 500 und die Tech-Börse Nasdaq verloren zwischen 1 und 2,3 Prozent. Damit ist der Aufwärtstrend der letzten sechs Tage gestoppt.

Das BIP-Ergebnis ist für den US-Präsidenten eine doppelt bittere Pille. Laut dem «Wall Street Journal» handelt sich um den grössten BIP-Rückgang seit dem ersten Quartal 2022. Gleichzeitig ist es das direkte Resultat der Zollpolitik von Donald Trump (78). Er war nur wenige Tage im Amt, als er erste Zölle gegen die Nachbarländer Mexiko und Kanada ankündigte. Und diese wenig später wieder zurücknahm. Mit seinem Hin und Her löste Trump Unsicherheiten aus, was nicht nur die Wall Street, sondern auch die US-Firmen aufschreckte.

So haben sich die amerikanischen Firmen im ersten Quartal regelrecht mit Gütern aus dem Ausland eingedeckt. So sind die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 41,3 Prozent gestiegen, während die Exporte nur um 1,8 Prozent zugenommen haben. Die Differenz zwischen Exporte und Importe hat direkten Einfluss auf die Berechnung des BIP.